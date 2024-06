India captain Rohit Sharma T20 World Cup 2024: 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, दूर-दूर तक नहीं गेल, एबी और विराट, धोनी से आगे हिटमैन

Highlights India captain Rohit Sharma T20 World Cup 2024: रोहित ने टी20 विश्व कप में 1000 रन भी बनाए। India captain Rohit Sharma T20 World Cup 2024: ऋषभ पंत ने विजयी छक्का लगाया। India captain Rohit Sharma T20 World Cup 2024: रोहित भारत के सबसे सफल टी20ई कप्तान भी बन गए।

India captain Rohit Sharma T20 World Cup 2024: आपने नाम तो सुना होगा। जी हां हिटमैन यानी टीम इंडिया के कप्तान और भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं। फैंस रोहित को हिटमैन के नाम से बुलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। 427 मैचों में रोहित के छक्कों की संख्या 600 है। क्रिस गेल (483 मैचों में 553 छक्के) और शाहिद अफरीदी (524 मैचों में 476 छक्के) हैं। आपको बता दें कि गेल और अफरीदी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा जब लय में हो तो दुनिया को कोई गेंदबाज नहीं चलता है।

रोहित ने T20I में 4000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और विराट कोहली के बाद खेल के तीनों प्रारूपों में 4000 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। रोहित ने टी20 विश्व कप में 1000 रन भी बनाए जो कोहली के बाद दूसरे भारतीय हैं। जब ऋषभ पंत ने विजयी छक्का लगाया, तो रोहित भारत के सबसे सफल टी20ई कप्तान भी बन गए।

रोहित शर्माः रोहित शर्मा के नाम तीनों प्रारूपों में 473 मैचों में 600 छक्के हैं। टी20 में 193, टेस्ट क्रिकेट में 84 छक्के और वनडे में 323 छक्के शामिल हैं। रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 43.48 की औसत से 18878 रन बनाए हैं। उनके नाम 102 अर्धशतक और 48 शतक हैं। T20I मैचों (144 पारियों) में 32.20 (100 शतक: 5, 50 अर्धशतक:30) की औसत से कुल 4026 रन हैं। रोहित 200 छक्कों के करीब हैं। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में उनके नाम 1015 रन हैं।

क्रिस गेलः क्रिस गेल इस सूची में दूसरे पायदान पर है। 483 मैचों में कुल 553 छक्के लगाए। गेल के 124 छक्के वेस्टइंडीज के लिए टी20I में आए। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट में 98 और वनडे में 331 छक्के भी लगाए।

गेल ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 19593 रनों के साथ किया। उन्होंने 42 शतक और 105 अर्द्धशतक लगाए। गेल ने टी-20 में विंडीज के लिए 1899 रन बनाए। कुल मिलाकर टी20 इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के गेल के नाम हैं. वह 1000 से अधिक छक्के (1056) लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।

शाहिद अफरीदीः पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शाहिद अफरीदी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 476 छक्के लगाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 400 से अधिक छक्के लगाने वाले इतिहास के तीसरे खिलाड़ी हैं। अफरीदी ने T20I में 73 छक्के लगाए। उन्होंने वनडे में 351 और टेस्ट क्रिकेट में 52 छक्के लगाए। 500 से अधिक मैच खेलने के बाद अफरीदी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11196 रन बनाए। 51 अर्धशतक और 11 शतक हैं।

ब्रेंडन मैकुलमः न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 398 छक्कों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैकुलम ने टेस्ट क्रिकेट में 107 छक्के लगाए। उन्होंने ब्लैक कैप्स के लिए वनडे क्रिकेट में 200 और टी20 में 91 छक्के भी लगाए। कुल मिलाकर मैकुलम ने सभी प्रारूपों में 432 मैचों में 14676 रन बनाए। उन्होंने 19 शतक और 76 अर्धशतक लगाए। टी-20 में 2140 रन बनाए।

मार्टिन गुप्टिलः मार्टिन गुप्टिल सभी प्रारूपों में कुल 383 छक्कों के साथ शीर्ष 5 में शामिल हैं। उन्होंने टी20ई में 173 छक्के लगाए (दूसरे सबसे ज्यादा हैं)। वनडे में 187 छक्के और सबसे लंबे प्रारूप में 23 छक्के भी लगाए। गुप्टिल ने 367 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 13463 रन बनाए। उन्होंने 23 शतक और 46 अर्धशतक लगाए। सलामी बल्लेबाज ने टी20ई में 3500 से अधिक रन बनाए।

एमएस धोनीः एमएस धोनी ने कुल 359 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाए। पूर्व भारतीय कप्तान ने टी-20 में 52 छक्के, वनडे में 229 छक्के और टेस्ट में 78 छक्के लगाए। धोनी ने 538 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 17266 रन बनाए। उन्होंने 108 अर्धशतक और 16 शतक लगाए। धोनी ने T20I में 1617 रन बनाए। कुल मिलाकर टी20 में धोनी के नाम 338 छक्के हैं।