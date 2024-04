T20 World Cup 2024: इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका, बेन स्टोक्स ने खुद को विश्वकप से बाहर किया, जानिए क्या है वजह

Highlights टी20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका बेन स्टोक्स ने आगामी टी20 विश्व कप से खुद को बाहर कर लिया है स्टोक्स ने 2022 के टी20 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई थी

T20 World Cup 2024: जून में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर और टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने आगामी टी20 विश्व कप से खुद को बाहर कर लिया है। स्टोक्स ने इंग्लैंड के प्रबंधन से कहा है कि वह नहीं चाहते कि जून में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए चयन के लिए उनके नाम पर विचार हो।

T20 World Cup ❌



Ben Stokes will play no part in this summer's tournament 🏆