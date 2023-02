T20 World Cup 2023: दो बड़े मुकाबलों का इंतजार, जानिए सेमीफाइनल मुकाबले कब और किस टीम के साथ, जानिए चारों टीम के बारे में

Highlights इंग्लैंड ने अभी कोई मैच गंवाया नहीं है। दक्षिण अफ्रीका टीम ग्रुप एक में गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया के पीछे रही। विश्व कप के अंतिम चार में पहुंचने वाली पहली दक्षिण अफ्रीकी टीम पुरुष या महिला, जूनियर या सीनियर बन गयी।

ICC Women's T20 World Cup 2023: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 के नॉकआउट चरण में प्रतिस्पर्धा करने वाली टीमों का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में एक-दूसरे को टक्कर देगी।

सेमीफाइनल मुकाबला दुनिया की पांच शीर्ष रैंकिंग वाली टीमों में से चार के बीच होगा। दोनों सेमीफाइनल केप टाउन के न्यूलैंड्स में होंगे, जहां चार टीमें रविवार को एक ही मैदान पर फाइनल में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। 23 और 24 फरवरी को सेमीफाइनल और 26 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

A fine half-century to lead her team to the semi-finals 💪



दो सेमीफाइनल में से पहला 2020 टी20 विश्व कप फाइनल का दोहराव होगा, जब भारत गुरुवार को गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। शुक्रवार के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ग्रुप-ए के ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम अंतिम चार में पहुंच गई है। ग्रुप-बी से भारत और इंग्लैंड की टीम प्रवेश किया है।

ऑस्ट्रेलियाः दुनिया में शीर्ष क्रम की टीम की नजर महिला टी20 विश्व कप खिताब की हैट्रिक पर है। ग्रुप चरण में सभी मैच जीतकर टॉप पर है। रोकना भारत के लिए कठिन काम होगा।

इंगलैंडः इंग्लैंड ने कोई मैच गंवाया नहीं है। चार में से चार जीत और टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ नेट रन रेट के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड की टीम फॉर्म में है। बल्लेबाज तेज गति से रन बना रहे हैं।

Here's how the Group 2 standings look heading into final game 🗒



भारतः भारत अपने तीसरे मैच में इंग्लैंड से हारने के बावजूद दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। लगातार तीसरी बार अंतिम 4 में जगह बनाई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज पर जीत से हरमनप्रीत कौर की टीम ने टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत की।

दक्षिण अफ्रीकाः दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका से शुरुआती हार के बाद शानदार वापसी की। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश द्वारा दिया गया 114 रन का लक्ष्य 13 गेंद रहते हासिल कर लिया। मेजबान टीम मंगलवार को 17.5 ओवर में बिना विकेट गंवाये 117 रन बनाकर सेमीफाइनल में पहुंची।