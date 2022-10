'मारने का मूड नहीं हो रहा यार', ये कहते स्टंप माइक पर सुने गए सूर्यकुमार यादव, अगली ही गेंद पर हुए आउट; वीडियो वायरल

Highlights ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 187 रनों का लक्ष्य मिला था। ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवरों में 180 रन बनाकर ऑल आऑउट हो गई। भारत की तरफ से केएल राहुल 33 गेंदों में 57 रनों के साथ शीर्ष स्कोरर थे।

ब्रिस्बेन: भारत ने सोमवार को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में टी20 विश्व कप 2022 के वॉर्म-अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6-रन से हरा दिया। इस बीच एक वीडिया क्लिप सामने आया है जिसमें सूर्यकुमार यादव को अर्धशतक पूरा करने के बाद स्टंप माइक पर 'मारने का मूड नहीं हो रहा है' कहते हुए सुना गया।

टी20 विश्व कप 2022 के वॉर्म-अप मैच में भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने के बाद स्टंप माइक पर 'मारने का मूड नहीं हो रहा है' कहते हुए सुना जा सकता है। गौरतलब बात है कि ऐसा कहने के बाद ही सूर्यकुमार अगली गेंद पर ही आउट हो गए।

@surya_14kumar - Maarne ka mood hi nahi ho raha yaar

