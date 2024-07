VIDEO: 'रोहित शर्मा छोड़ चुके थे उम्मीद...', सूर्यकुमार यादव के विश्व कप फाइनल में लिए गए रोमांचक कैच का नया वीडियो वायरल

T20 WC Final 2024: सूर्यकुमार यादव ने आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल में एक शानदार कैच पकड़ा, जो अपने आप एक इतिहास बन गया है। उनकी इस कैच को क्रिकेट प्रेमी सालों साल याद रखेंगे। सूर्या ने टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबले के अंतिम ओवर में डेविड मिलर का दबाव में कैच पकड़ा। इस शानदार कैच ने भारत को बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में T20 विश्व कप जीतने की कगार पर पहुंचा दिया।

सूर्यकुमार द्वारा मैच को बदल देने वाला कैच क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया। स्काई के मैदान पर किए गए शानदार प्रदर्शन की तुलना कपिल देव द्वारा 1983 विश्व कप में लिए गए शानदार कैच से की जाने लगी। कई प्रशंसकों ने यह भी दावा किया कि सूर्यकुमार का जूता बाउंड्री कुशन से टकराया था। हाल ही में, दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर शॉन पोलक ने भारत के स्टार के वैध कैच के पीछे की साजिश के सिद्धांत को बंद करने का विकल्प चुना।

पोलक के फैसले के कुछ दिनों बाद, सूर्यकुमार के कैच का एक और ताज़ा वीडियो इंटरनेट पर आया है। एक प्रशंसक ने लिखा, "रोहित ने जब यह देखा तो सारी उम्मीदें खो दीं और सचमुच झुक गए। लेकिन सूर्या ने गेम को अपने नाम कर लिया।" जब नया वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना तो एक अन्य प्रशंसक ने कहा, "यहां तक ​​कि सुरक्षा कर्मचारी भी भारत का समर्थन कर रहे थे। यह दिल को छू लेने वाला है।"

