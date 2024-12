Syed Mushtaq Ali Trophy Semi Final: 98 रन, 56 गेंद, 11 चौके और 5 छक्के?, शाहरुख खान-केकेआर की बल्ले-बल्ले, रहाणे ने 8 मैच 432 रन ठोक चुके..., टीम को फाइनल में पहुंचाया

Highlights रहाणे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 61.71 की औसत से रन कूटे। सीरीज में पहले पायदान पर है और कई युवा खिलाड़ी को मात दी है। नये तेवर जारी रखते हुए 98 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली

Syed Mushtaq Ali Trophy Semi Final: शाहरुख खान की केकेआर टीम ने सही समय पर खिलाड़ी को झोली में लाया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अजिंक्य रहाणे कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। रहाणे ने 8 मैच खेलते हुए 7 पारी में 432 रन बना चुके हैं। इस दौरान 42 चौके और 19 छक्के मार चुके हैं। केकेआर टीम ने आईपीएल मेगा नीलामी में रहाणे पर दांव खेला और 1.50 करोड़ में खरीदकर टीम में शामिल किया। रहाणे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 61.71 की औसत से रन कूटे। इस दौरान 169.41 की स्ट्राइक से रन बनाए। इस सीरीज में पहले पायदान पर है और कई युवा खिलाड़ी को मात दी है।

366 RUNS AT A STRIKE RATE OF 172 FOR RAHANE IN SYED MUSHTAQ ALI 🥶 pic.twitter.com/c9K29AjgcW — Johns. (@CricCrazyJohns) December 13, 2024

अजिंक्य रहाणे ने टी-20 में अपने नये तेवर जारी रखते हुए 98 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली जिससे मुंबई ने शुक्रवार को यहां बड़ौदा पर छह विकेट की जीत के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मुंबई के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल विकेट चटकाते हुए बड़ौदा को सात विकेट पर 158 रन पर रोक दिय।

A STANDING OVATION FOR AJINKYA RAHANE FROM THE CROWD 💥 pic.twitter.com/NiR04VaoJh — Johns. (@CricCrazyJohns) December 13, 2024

इसके बाद टीम ने रहाणे की 56 गेंदों (11 चौके और पांच छक्की) की तूफानी पारी से इस सेमीफाइनल मैच को 17.2 ओवर में चार विकेट पर 164 रन बनाकर जीत लिया। मुंबई के सामने रविवार को फाइनल में दिल्ली और मध्य प्रदेश के खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता की चुनौती होगी।

- 52(34).

- 68(35).

- 22(18).

- 95(53).

- 84(45) (Quarter Finals).

- 98 (56) (Semi Finals).



AJINKYA RAHANE IS MAKING A STRONG RETURN AT THE AGE OF 36. 🌟 pic.twitter.com/mJ9aYzjRbg — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 13, 2024

अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले रहाणे इस टी20 टूर्नामेंट में लगातार आक्रामक बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने हार्दिक पंड्या के खिलाफ बड़े छक्के के साथ 29 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक की गेंद पर सलामी बल्लेबाज पार्थिव पटेल (आठ) के जल्दी आउट होने का रहाणे की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा।

Ajinkya Rahane’s Routine 👉 Eat. Sleep. Score big. Repeat 🔄 pic.twitter.com/0dMuEEjrlv — KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 13, 2024

उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर (30 गेंद में 46 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए नौ ओवर में 78 रन की साझेदारी कर बड़ौदा के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। अय्यर ने अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाये। रहाणे जब 98 रन पर थे तब मुंबई को जीत के लिए दो रन की जरूरत थी। तेज गेंदबाज अभिमन्यु राजपूत ने शायद जानबूझकर वाइड गेंद फेंकी, जिससे स्कोर बराबर हो गया।

स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने इस गेंद के बाद नाराजगी में हूटिंग की लेकिन रहाणे अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गये। इससे पहले मुंबई के गेंदबाजों ने बड़ौदा के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। शाश्वत रावत (33) और कप्तान कृणाल पंड्या (30) खराब शॉट खेलकर अपने विकेट गंवा बैठे।

शिवालिक शर्मा (नाबाद 24 गेंद में नाबाद 34) ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का भी जड़ा। मुंबई की बल्लेबाजी के दौरान तीन दर्शक मैदान में घुस गये लेकिन हार्दिक ने सुरक्षाकर्मियों ये उनसे नरमी से पेश आने को कहा जिससे दर्शक दीर्घा में बैठे प्रशंसकों ने शोर मचाकर उनका समर्थन किया।