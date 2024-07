Highlights Suryakumar Yadav ODI team: अजित अगरकर और नए कोच गौतम गंभीर ने भविष्य की नींव रख दी। Suryakumar Yadav ODI team: आईसीसी टी20 रैंकिंग में सूर्यकुमार दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। Suryakumar Yadav ODI team: टी20 कप्तान को वनडे टीम में जगह नहीं मिली।

Suryakumar Yadav ODI Career: आखिर वह हुआ। फैंस भी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के उत्तराधिकारी के रूप में हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को नहीं सूर्यकुमार यादव को चाह रहे थे। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और नए कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambir) ने भविष्य की नींव रख दी। आईसीसी टी20 रैंकिंग में सूर्यकुमार दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। आक्रामक बल्लेबाज यादव को श्रीलंका के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए बृहस्पतिवार को भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। लेकिन फैंस के पास सवाल है कि क्या एकदिवसीय करियर खत्म हो गया है। टी20 कप्तान को वनडे टीम में जगह नहीं मिली।

🆙 Next 👉 Sri Lanka 🇱🇰 #TeamIndia are back in action with 3 ODIs and 3 T20Is #INDvSL pic.twitter.com/aRqQqxjjV0

एक टेस्टः 8 रन

37 वनडेः 773 रन

68 टी20ः 2370 रन

150 आईपीएलः 3594 रन।

A new T20I captain as India name white-ball squads for their tour of Sri Lanka that commences later this month 👀



Details 👇https://t.co/3xcNj1vLhx