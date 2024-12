WATCH Gautam Gambhir, Virat Kohli: हंसना मना है रोहित, गंभीर और विराट?, ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाने पर नाथन लियोन हैरान, देखें वीडियो

Highlights WATCH Gautam Gambhir, Virat Kohli: हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है। WATCH Gautam Gambhir, Virat Kohli: मैच में हमारे प्रदर्शन को देखते हुए। WATCH Gautam Gambhir, Virat Kohli: भारत को फॉलोआन से बचाया।

WATCH Gautam Gambhir, Virat Kohli: आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन फॉलोआन बचाने के बाद ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों के जश्न पर मौजूदा और पूर्व आस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने हैरानी जताई है। आकाश दीप और जसप्रीत बुमराह ने आखिरी विकेट के लिये 47 रन की साझेदारी करके भारत को फॉलोआन से बचाया। आस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने फॉक्स क्रिकेट से कहा ,‘‘ हमने खेल के बाद इस पर बात की और हम उनके जश्न से हैरान थे, खासकर मैच में हमारे प्रदर्शन को देखते हुए। हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है।’’

