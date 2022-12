Sunil Gavaskar Mother: सुनील गावस्कर के घर में मातम, 25 दिसंबर को मां का निधन, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि

Highlights पूरे क्रिकेट जगत से गावस्कर की मां को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। छोटे बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए जोर देती थीं। सुनील गावस्कर बाद में अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रहे हैं।

Sunil Gavaskar Mother: भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के घर में मातम छा गया है। 25 दिसंबर को मां मीनल गावस्कर का निधन हो गया। वह 95 साल की थीं। मीनल के तीन बच्चे हैं, सुनील, नूतन और कविता। कई पोते भी हैं। दुखों का पहाड़ टूट गया है।

Sunil Gavaskar's 95 yr old mother Minal passed away this morning in Bombay. Rest In Heaven Aai.