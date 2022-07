Sri Lanka Women vs India Women Series: टीम इंडिया ने सीरीज पर किया कब्जा, 2-0 से आगे, श्रीलंका महिला टीम को 10 विकेट से हराया

Highlights महिला टीम ने टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम किया था। श्रीलंका महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 173 रन बनाए। भारत ने बिना विकेट खोए 25.4 ओवर में मैच जीत लिया।

Sri Lanka Women vs India Women Series: भारत की महिला टीम ने टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। महिला टीम ने श्रीलंका महिला टीम को 10 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। महिला टीम ने टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम किया था।

श्रीलंका महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 173 रन बनाए। भारत ने बिना विकेट खोए 25.4 ओवर में मैच जीत लिया। रेणुका सिंह ने 10 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट हासिल किया। इस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। शेफाली वर्मा ने 71 गेंद में नाबाद 71 रन और स्मृति मंधाना ने 83 गेंद में नाबाद 93 रन की पारी खेली।

Another strong bowling performance by India has helped them bowl out Sri Lanka for 173 in the second ODI.



Scorecard: https://t.co/VMYYwZcCwp



Watch #SLvIND live and FREE on https://t.co/MHHfZPyHf9 📺 pic.twitter.com/IiD68GJxq9