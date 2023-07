Sri Lanka vs Pakistan, 2nd Test: 397 रन की बढ़त, 2-0 से सीरीज हारेगा श्रीलंका!, 23 वर्षीय शफीक का नया कारनामा, 326 गेंद में खेली 201 रन की पारी, श्रीलंकाई बॉलर पर टूटे आगा 

Highlights पाकिस्तान ने पहली पारी में पांच विकेट पर 563 रन बना लिए हैं। शफीक ने 201 रन की पारी खेली। 326 गेंद का सामना करते हुए 19 चौके और चार छक्के मारे। असिता फर्नांडो (133 रन देकर तीन विकेट) पर एक रन के साथ अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया।

Sri Lanka vs Pakistan, 2nd Test 2023: पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन नकेल कस दिया है। दो मैचों की सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे है। पाक टीम 2-0 से सीरीज अपने नाम करेगी। पाकिस्तान ने श्रीलंका पर 397 रन की बढ़त बना ली है।

तीसरे दिन तक पाकिस्तान की टीम आगे है। श्रीलंका की पहली पारी 166 रनों पर सिमट गई थी। 23 साल के अब्दुल्ला शफीक ने पहला दोहरा शतक जमाया। आगा सलमान भी टेस्ट शतक बनाकर खेल रहे हैं। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने निराश किया। एक ही स्थान पर दो गेंदें नहीं डाल सके और लेंथ गड़बड़ा गई।

सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक के करियर के पहले दोहरे शतक से पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी के आधार पर 397 रन की विशाल बढ़त बना ली। बुधवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने पहली पारी में पांच विकेट पर 563 रन बना लिए हैं।

