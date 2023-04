Sri Lanka vs Ireland 2023: एंडी और स्टर्लिंग के बीच तीसरे विकेट के लिए 115 रन की रिकॉर्ड साझेदारी, श्रीलंका बॉलर पर टूट पड़े आयरलैंड बल्लेबाज

Highlights श्रीलंका ने अब तक 99 टेस्ट में जीत दर्ज की है। 92 मुकाबले ड्रॉ रहे है, 119 में हार का सामना करना पड़ा है। पॉल स्टर्लिंग मांसपेशियों में खिंचाव के कारण 74 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए।

Sri Lanka vs Ireland 2023: कप्तान एंडी बालबर्नी (95) और पॉल स्टर्लिंग (74) के बीच तीसरे विकेट के लिए 115 रन की रिकॉर्ड साझेदारी के दम पर आयरलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के शुरुआती दिन सोमवार को अपनी पहली पारी में चार विकेट पर 319 रन बनाए।

सपाट पिच पर आयरलैंड के बल्लेबाजों को श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बालबर्नी और स्टर्लिंग दोनों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और शतक की ओर बढ़ रहे थे । चाय के विश्राम के बाद तीसरे ओवर में स्टर्लिंग मांसपेशियों में खिंचाव के कारण 74 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए।

Ireland's skipper is leading from the front 👊 #SLvIRE | Scorecard: https://t.co/zZUR8pLeqx pic.twitter.com/EgjQmQt2YJ

उन्होंने अपनी पारी में तीन छक्के और छह चौके लगाये। इसके थोड़ी देर बाद बालबर्नी रमेश मेंडिस की गेंद पर धनंजय डिसिल्वा को कैच देकर आउट हो गये। उन्होंने 163 गेंद की पारी में 14 चौके लगाये। इसके बाद लोर्कन टकर ने एक छोर संभाले रखा और दिन का खेल खत्म होते समय 78 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे।

A fantastic start for Ireland in the second Test 👏#SLvIRE | Scorecard: https://t.co/IbHWEtrgk2pic.twitter.com/nLEyewgJPG