Sri Lanka vs Ireland 2023: आयरलैंड 474 रन पीछे, फॉलोआन टालने के लिए 274 रन की दरकार, 117 पर गिरे 7 विकेट, जयसूर्या का 'पंच'

Sri Lanka vs Ireland 2023: प्रबाथ जयसूर्या के पांच विकेट से श्रीलंका ने पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार को यहां आयरलैंड का स्कोर पहली पारी में सात विकेट पर 117 रन करके मैच पर शिकंजा कस लिया। श्रीलंका ने पहली पारी छह विकेट पर 591 रन बनाकर घोषित की थी और आयरलैंड को फॉलोआन टालने के लिए अब भी 274 रन की दरकार है जबकि उसके सिर्फ तीन विकेट बचे हैं।

दिन का खेल खत्म होने पर लोरकान टकर 21 जबकि एंडी ब्राइन पांच रन बनाकर खेल रहे थे। श्रीलंका ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 386 रन से की। पांच साल से अधिक समय बाद टीम में वापसी कर रहे सदीरा समरविक्रम (नाबाद 104) ने अपना पहला शतक लगाया। कल के नाबाद बल्लेबाज दिनेश चांदीमल (नाबाद 102) पहली पारी में शतक जड़ने वाले चार बल्लेबाजों में शामिल रहे।

कप्तान दिमथु करूणारत्ने (170) और कुसाल मेंडिस (140) ने पहले दिन दूसरे विकेट के लिए 281 रन जोड़कर श्रीलंका के लिए ठोस मंच तैयार किया था। दिन की शुरुआत में कर्टिस कैंफर (84 रन पर दो विकेट) ने रात्रि प्रहरी जयसूर्या (16) को पगबाधा करके आयरलैंड को अच्छी शुरुआत दिलाई। जयसूर्या ने डीआरएस नहीं लेने का फैसला किया जबकि रीप्ले में दिखा कि गेंद विकेट से नहीं टकराती।

ऑफ स्पिनर एंडी मैक ब्राइन ने इसके बाद धनंजय डिसिल्वा (12) को पगबाधा करके श्रीलंका स्कोर छह विकेट पर 408 रन किया। चांदीमल और समरविक्रम ने इसके बाद 183 रन की अटूट साझेदारी की। समरविक्रम ने 114 गेंद की अपनी पारी में 11 चौके मारे जबकि चांदीमल ने 12 चौकों की मदद से अपना 15वां शतक पूरा किया।

इसके जवाब में आयरलैंड की शुरुआत खराब रही। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज विश्व फर्नांडो (22 रन पर दो विकेट) ने दूसरे ओवर की अपनी पहली ही गेंद पर मरे कोमिंस (00) को बोल्ड किया। फर्नांडो ने इसी ओवर में कप्तान एंडी बालबिर्नी (04) को आउट करके आयरलैंड का स्कोर चार रन पर दो विकेट किया।

सलामी बल्लेबाज जेम्स मैकोलम (35) और हैरी टेक्टर (34) ने तीसरे विकेट के लिए 70 रन जोड़े लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद आयरलैंड की पारी चरमरा गई। जयसूर्या (42 रन पर पांच विकेट) ने टेक्टर को स्लिप में कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा और दो गेंद बाद कैंफर भी एक्सट्रा कवर पर रमेश मेंडिस को कैच दे बैठे। जयसूर्या ने मैकोलम (35) को भी बोल्ड किया।