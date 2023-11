Highlights World Cup 2023: विराट ने वनडे में लगाए 49 शतक virat kohli: सचिन तेंदुलकर की बराबरी करना मेरे लिए सपने जैसा kushal mendis: मैं क्यों विराट कोहली को बधाई दूं

Virat Kohli: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डेंस में भारत ने अपनी जीत की लय बरकरार रखी। टीम इंडिया ने अब तक खेले सभी 8 मैच जीते। विराट कोहली ने शानदार शतक लगाते हुए भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। सचिन ने वनडे इंटरनेशनल में 49 शतक लगाए थे। अब विराट 50 शतक लगाने से और उनके रिकॉर्ड तोड़ने से महज एक शतक दूर हैं।

Virat, may you keep winning hearts with your passion and performances. Wishing you a great year ahead and a very happy birthday. pic.twitter.com/d2sktHKPF1 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 5, 2023

सचिन ने भी उन्हें बधाई दी है और कहा है कि वह जल्द ही शतकों की हाफ सेंचुरी लगाए।

Well played Virat.

It took me 365 days to go from 49 to 50 earlier this year. I hope you go from 49 to 50 and break my record in the next few days.

Congratulations!!#INDvSApic.twitter.com/PVe4iXfGFk — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 5, 2023

अपने रोल मॉडल से अपनी तारीफ सुनकर विराट कोहली भी गदगद हैं। उन्होंने कहा कि मेरी और उनकी तुलना नहीं हो सकती है। वह मेरे रोल मॉडल हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें टीवी पर देखकर ही क्रिकेटर बनने का सपना बुना था। आज मेरे लिए बेहद खास दिन है कि मैंने अपने हीरो की बराबरी की है।

" Prediction From March 2012"



Salman Khan:- "Can Anyone Break Your Record.?"



Sachin Tendulkar:- "I Think Those Who Can Are Sitting In This Room Only. Virat And Rohit Are The Ones."pic.twitter.com/QvR4cBWJl1 — RVCJ Media (@RVCJ_FB) November 6, 2023

यहां बताते चले कि विराट रविवार को देशभर में सभी फिल्ड के दिग्गजों ने विराट कोहली को इस उपलब्धि पर बधाई दी।

What a day to equal the great man's record of most ODI 100's. His birthday at the historic Eden Gardens. Take a bow, #ViratKohli . Congratulations on a great one, ragon mein 100, dil me Bharat pic.twitter.com/ZDQwvHDQQW — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 5, 2023

लेकिन श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि "मैं क्यों विराट कोहली को बधाई दूं"।

Journalist " Virat Just scored his 49th ODI ton. Do you like to congratulate him?"



Kusak Mendis" Why I would congratulate him"😭😭😭#INDvSA#INDvsSA#SAvIND#ViratKohli#CWC2023pic.twitter.com/DAqh2oeO5e — Out Of Context Cricket PK (@GemsOfCrickett) November 5, 2023

दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया कि विराट ने वनडे में 49 शतक पूरे किए। क्या आप उन्हें बधाई देना चाहेंगे। इस पर मेंडिस ने हंसते हुए कहा कि "मैं क्यों विराट कोहली को बधाई दूं"। इस बयान के बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। मालूम हो कि विराट ने 277 पारियों में 49 शतकों के आंकड़े तक पहुंचे हैं। उन्होंने कोलकाता में साउथ अफ्रीका के सामने 121 गेंदों में शानदार 101 रन बनाए।

मेंडिस के बयान पर आए मजेदार कमेंट

मेंडिस के बयान पर एक यूजर ने कमेंट किया। भारत के सामने श्रीलंका 55 पर ढेर हो गई। ऐसे में बेचारा क्या बोलेगा। दूसरे ने लिखा कि यह भाई दुखी है। दूसरे यूजर ने लिख कि यह उस टीम का कप्तान है जो 7 मैचों में से 5 हार गए हैं।