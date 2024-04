Highlights आईपीएल 2024 का 18वां मुकाबला: सनराइजर्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपरकिंग्स मैच लाइव अपडेट SRH vs CSK Live Score: हैदराबाद बनाम चेन्नई लाइव स्कोर, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में

SRH vs CSK Live Score, IPL 2024 Match 18: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स लाइव स्कोर, आईपीएल 2024 का 18वां मैच, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, देखें लाइव स्कोरकार्ड

𝑶𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑨𝒓𝒎𝒚 🧡

𝑨𝒂𝒕𝒆 𝑻𝒔𝒖𝒏𝒂𝒎𝒊 🌊



Your 𝑶’𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑳𝒚𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍 to get you grooving is here 🥁#PlayWithFirepic.twitter.com/LHqsqQRj5U — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 5, 2024

Historic numbers in the previous fixture in Hyderabad



What's in store for today mega derby down south? We try to find out 😉



Here's a little Curator POV 🎥#TATAIPL | #SRHvCSKpic.twitter.com/1sfxf8IKMv — IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2024

Elegant swing 🤝 raw pace on loop 👀🔄 pic.twitter.com/pmI4NUBGVy — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 5, 2024

LIVE

07:05 PM SRH vs CSK Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी Match 18.Sunrisers Hyderabad Won the Toss & elected to Field https://t.co/O4Q3bQNgUP#TATAIPL#IPL2024#SRHvCSK — IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2024

06:15 PM SRH vs CSK Liv e Score On the way to our favourite place in the world 🧡🏠 #PlayWithFire#SRHvCSKpic.twitter.com/Y00v31gVB0 — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 5, 2024

06:13 PM SRH vs CSK Live Score: It's Match Day in Hyderabad! 🏟️



Plenty of action in store as the @SunRisers 🧡 take on @ChennaiIPL 💛



⏰ 7:30 PM IST

💻 https://t.co/4n69KTSZN3

📱 Official IPL App#TATAIPL | #SRHvCSKpic.twitter.com/vxmYWBgLF3 — IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2024