SRH vs CSK Highlights: ‘इंपैक्ट सब्सीट्यूट’ चौधरी की जमकर धुनाई, एक ओवर में 27 रन लुटाए, कोच फ्लेमिंग ने कहा- नए नायकों पर बाजी लगाएंगे, हार से असर नहीं

SRH vs CSK Highlights: तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी के सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल मैच में खराब प्रदर्शन के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि उनकी टीम नए नायकों की तलाश में अपने खिलाड़ियों का समर्थन जारी रखेगी। चेन्नई को शुक्रवार को खेले गए मैच में सनराइजर्स से छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यह इस सत्र में उसकी दूसरी हार है। इस सत्र में पहली बार खेल रहे मुकेश को ‘इंपैक्ट सब्सीट्यूट’ के रूप में उतारा गया लेकिन उन्होंने एक ओवर में 27 रन लुटाए। यह आईपीएल के वर्तमान सत्र में दूसरा सबसे महंगा ओवर है।

Joy for the Orange Army 🧡 as they register their second home win of the season 👌👌 @SunRisers climb to number 5⃣ on the Points Table 😎



— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2024

फ्लेमिंग ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा,‘‘आज हमें मुकेश चौधरी को उतारने का मौका मिला। कुछ समय पहले उसने अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन आज उसका दिन नहीं था। लेकिन यह आईपीएल का हिस्सा है।’’ उन्होंने कहा,‘‘ यह खिलाड़ियों के प्रबंधन से जुड़ा है और जब आप अपनी मारक क्षमता में खुद को कमतर पाते हैं तो फिर यह नए नायकों के तलाश से जुड़ जाता है।

For his brisk opening act, Abhishek Sharma becomes the Player of the Match 🏆



— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2024

आज ऐसा नहीं हुआ लेकिन हम जिन खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं उन पर हमें भरोसा है तथा उन्होंने अच्छा अभ्यास किया है और अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं। ’’ चेन्नई को इस मैच में तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की सेवाएं नहीं मिल सकी जो टी20 विश्व कप के लिए अपना वीजा लगाने के लिए बांग्लादेश गए हैं।

From playing as a unit to executing the plans to perfection 🙌



Bouncing back to winning ways ft. Jaydev Unadkat & Aiden Markram aka "Sauce" 😎 - By @28anand



— IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2024

फ्लेमिंग से पूछा गया कि क्या चेन्नई को रहमान की कमी खली, उन्होंने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं, यह आईपीएल का हिस्सा है। वह यहां नहीं था तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। आईपीएल में खिलाड़ियों का चोटिल होना और किसी कारण से खिलाड़ी की सेवाएं नहीं मिलना प्रक्रिया का हिस्सा है।’’