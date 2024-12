South Africa vs Pakistan, 3rd ODI: दक्षिण अफ्रीका में व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम पाकिस्तान?, 3-0 से क्लीन स्वीप, सैम अयूब ने 3 मैच में कूटे 235 रन, 28 चौके और 5 छक्के

Highlights South Africa vs Pakistan, 3rd ODI: तीन मैच की सीरीज में 3–0 से क्लीन स्वीप किया। South Africa vs Pakistan, 3rd ODI: दो टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी। South Africa vs Pakistan, 3rd ODI: पहला मैच गुरुवार से सेंचुरियन में शुरू होगा।

South Africa vs Pakistan, 3rd ODI: पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का सूपड़ा साफ कर दिया। घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका को हराया। 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान की यह तीसरी द्विपक्षीय सीरीज जीत है। पहली बार उसने दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर में धूल चटाई है। एकदिवसीय द्विपक्षीय सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को व्हाइटवॉश करने वाली पहली टीम पाकिस्तान हो गई है। सैम अयूब ने कमाल का प्रदर्शन किया और 3 मैच में 235 रन बनाए। इस दौरान 28 चौके और 5 छक्के उड़ाए।

Pakistan close out a clean sweep ODI series win in South Africa 👏#SAvPAK 📲 https://t.co/x5YfLkrKHxpic.twitter.com/hWh4KP560u — ICC (@ICC) December 22, 2024

Second 💯 in three outings in the #SAvPAK ODI series 🔥



Saim Ayub was in fine touch once again 🪄 pic.twitter.com/6K9QRR8Bt9— ICC (@ICC) December 23, 2024

सैम अयूब को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज दिया गया। सलामी बल्लेबाज सैम के शतक की मदद से पाकिस्तान ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस पद्धति से 36 रन से हराया। अयूब ने 94 गेंद पर 101 रन बनाए जिससे पाकिस्तान ने बारिश के कारण 47 ओवर का कर दिए गए मैच में नौ विकेट पर 308 रन बनाए।

Standing up in South Africa 👊



More as Pakistan brush aside the Proteas away from home 👇#SAvPAKhttps://t.co/dmlL2AEowO — ICC (@ICC) December 23, 2024

दक्षिण अफ्रीका के सामने डकवर्थ लुईस पद्धति से 308 रन का लक्ष्य रखा गया लेकिन उसकी टीम 42 ओवर में 271 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक का विकेट पहले ओवर में ही गंवा दिया।

अयूब ने इसके बाद बाबर आजम (52) के साथ दूसरे विकेट के लिए 114 रन और कप्तान मोहम्मद रिजवान (53) के साथ तीसरे विकेट के लिए 93 रन की दो महत्वपूर्ण साझेदारियां की। पहले वनडे में 109 रन बनाने वाले 22 वर्षीय अयूब को अपना पहला वनडे खेल रहे कॉर्बिन बॉस ने विकेट के पीछे कैच आउट कराया।

उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और दो छक्के लगाए। मध्यक्रम के बल्लेबाज सलमान आगा ने 33 गेंद पर 48 रन की तूफानी पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कैगिसो रबाडा ने 56 रन देकर तीन विकेट लिए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज अपनी पारी को लंबी नहीं खींच पाए। उसकी तरफ से हेनरिक क्लासेन ने 43 गेंद पर सर्वाधिक 81 रन बनाए। बॉस 40 रन बनाकर नाबाद रहे।

पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर सुफियान मुकीम ने आठ ओवर में 52 रन देकर चार विकेट लिए। पाकिस्तान ने पहला वनडे तीन विकेट से और दूसरा मैच 81 रन से जीतकर पहले ही वनडे श्रृंखला अपने नाम कर दी थी। दक्षिण अफ्रीका ने इससे पहले तीन मैच की टी20 सीरीज 2–0 से जीती थी। अब दोनों टीम के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी जिसका पहला मैच गुरुवार से सेंचुरियन में शुरू होगा।