South Africa vs India 2024: पहले टेस्ट में 5 और 0 पर आउट हुए थे कप्तान, मुकेश ने 45 मिनट तक रोहित को गेंदबाजी की, रविंद्र और रविचंद्रन ने जमकर खोले हाथ

South Africa vs India 2024: पहले टेस्ट में मिली हार के बाद भारतीय टीम के लिये सुपरस्पोर्ट पार्क पर शनिवार को अभ्यास सत्र वैकल्पिक था लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने जमकर पसीना बहाया। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में रोहित को आउट किया था।

यहां दो घंटे तक हुए अभ्यास सत्र में रोहित ने बतौर कप्तान और बल्लेबाज भाग लिया। रोहित का फोकस तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की गेंदों का सामना करने पर था, जिन्होंने 45 मिनट तक सिर्फ भारतीय कप्तान को गेंदबाजी की। फिट होकर लौटे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने भी उसी नेट में अभ्यास किया।

