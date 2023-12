South Africa vs India, 1st T20I: बारिश के कारण रद्द हुआ दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत के पहला T20I मैच

South Africa vs India, 1st T20I: दक्षिण और भारत के बीच डरबन में लगातार बारिश के कारण पहला टी20 मैच रद्द कर दिया गया। मैदान के चारों ओर घूमने के बाद अंपायरों ने फैसला किया कि मैच शुरू नहीं किया जा सकता, डरबन में एकत्र हुए सभी प्रशंसकों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

लगातार बारिश के कारण मैच में टॉस भी नहीं हो पाया। मैच भारतीय समयानुसार साढ़े सात बजे शुरू होना था लेकिन लगातार बारिश के कारण पिच को कवर से ढककर रखा गया। अंपायरों ने हालांकि लगभग दो घंटे इंतजार करने के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया।

तीन मैच की श्रृंखला का दूसरा टी20 मंगलवार 12 दिसंबर को केबेरहा में खेला जाएगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर आने से पहले स्वदेश में पांच मैच की टी20 श्रृंखला में एकदिवसीय चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया था।

Not so great news from Durban as the 1st T20I has been called off due to incessant rains.#SAvINDpic.twitter.com/R1XW1hqhnf