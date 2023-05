Wrestlers Protest: पहलवानों के विरोध पर आया सौरव गांगुली का बयान, कहा- उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दें

Highlights टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा- स्थिति का समाधान किया जाना चाहिए हालांकि उन्होंने अधिक जानकारी के बिना मामले के बारे में आगे टिप्पणी करने से इनकार किया कहा- पहलवानों ने ढेर सारे मेडल जीते हैं और देश का नाम रौशन किया है

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने नई दिल्ली में चल रहे पहलवानों के विरोध पर अपनी बात रखी और कहा कि स्थिति का समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी के बिना मामले के बारे में आगे टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने पहलवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहलवानों ने ढेर सारे मेडल जीते हैं और देश का नाम रौशन किया है।

उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, “उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दो। मुझे नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा है। खेल की दुनिया में, मुझे एक बात का एहसास हुआ कि आप उन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है।' उन्होंने आगे कहा, "मुझे आशा है कि यह हल हो जाएगा। पहलवानों ने ढेर सारे मेडल जीते हैं और देश का नाम रौशन किया है। उम्मीद है, इसे सुलझा लिया जाएगा।”

