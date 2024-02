IND vs ENG: सचिन, विराट क्लब में शामिल होंगे रविचंद्रन अश्विन, 100 टेस्ट खेलने वाले बनेंगे 14वें खिलाड़ी

Highlights धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच भारत सीरीज में 3-1 से आगे भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन 100 टेस्ट खेलने वाले बनेंगे 14वें खिलाड़ी

IND vs ENG: भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना रविचंद्रन अश्विन ने यूं तो सालों पहले पूरा कर लिया था। अब उनका एक सपना और पूरा होने वाला है। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले वह 14वें खिलाड़ी बनेंगे। अश्विन ने इंग्लैंड के साथ चल रही टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

Ravichandran Ashwin will become the 14th Indian to complete 100 Tests on March 7th. 🇮🇳👌 pic.twitter.com/dItiPYRFFn