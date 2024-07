Shreyanka Patil Ind vs UAE Live Asia Cup T20 2024: पाकिस्तान के खिलाफ 14 रन देकर झटके 2 विकेट, कैच लेने के प्रयास में चोट लगी, एशिया कप से बाहर

Highlights Shreyanka Patil Ind vs UAE Live Score, Women’s Asia Cup T20 2024: भारत के शुरुआती मैच के दौरान कैच लेने के प्रयास में चोट लगी थी। Shreyanka Patil Ind vs UAE Live Score, Women’s Asia Cup T20 2024: श्रेयंका ने पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। Shreyanka Patil Ind vs UAE Live Score, Women’s Asia Cup T20 2024: एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के बचे हुए मुकाबलों से बाहर हो गईं।

Shreyanka Patil Ind vs UAE Live Score, Women’s Asia Cup T20 2024: युवा भारतीय स्पिनर श्रेयंका पाटिल बायें हाथ की ऊंगली में फ्रैक्चर के कारण यहां चल रहे महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के बचे हुए मुकाबलों से बाहर हो गईं। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि श्रेयंका की जगह तनुजा कंवर को टीम में शामिल किया गया है। 21 वर्षीय श्रेयंका को पाकिस्तान के खिलाफ भारत के शुरुआती मैच के दौरान कैच लेने के प्रयास में चोट लगी थी। श्रेयंका ने पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उन्होंने 3.2 ओवर में 14 रन देकर दो विकेट लिए थे जिससे भारत को विपक्षी टीम को कम स्कोर पर आउट करने में मदद मिली। वहीं ‘अनकैप्ड’ बायें हाथ की स्पिनर 26 वर्षीय तनुजा इस साल महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में गुजरात जायंट्स के लिए खेली थीं जिसमें उन्होंने 7.13 के इकोनोमी से आठ मैचों में 10 विकेट लिए थे।

दिसंबर 2023 में पदार्पण करने के बाद श्रेयंका ने भारत के लिए 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे खेले हैं। इस साल डब्ल्यूपीलए के दौरान उन्हें इसी हाथ में ‘हेयरलाइन’ फ्रैक्चर हुआ था। इससे वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कुछ मैच में नहीं खेल पाई थीं। अक्टूबर में बांग्लादेश में होने वाले महिला टी20 विश्व कप के चलते श्रेयंका जल्द से जल्द फिटनेस हासिल करने की उम्मीद करेंगी।