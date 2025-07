IND vs ENG, 4th Test Day 4 report: 0 रन पर 2 विकेट और 174 पर 2 विकेट?, क्रीज पर जमे राहुल-गिल, कमाल की साझेदारी, भारत 137 रन पीछे, कई रिकॉर्ड

Highlights IND vs ENG, 4th Test Day 4 report: राहुल 210 गेंद खेलकर 8 चौके लगा चुके हैं और 87 पर नाबाद हैं। IND vs ENG, 4th Test Day 4 report: गिल 167 गेंद खेल 10 चौके मार चुके हैं और 78 पर नाबाद हैं। IND vs ENG, 4th Test Day 4 report: इंग्लैंड को 669 रनों तक पहुँचाया।

IND vs ENG, 4th Test Day 4 report: चौथे दिन कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। केएल राहुल और शुभमन गिल 62 से ज़्यादा ओवरों तक इंग्लिश गेंदबाज़ों का डटकर सामना करने के बाद 174 रनों की नाबाद साझेदारी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैदान से बाहर हुए। भारतीय टीम 0 रन पर 2 विकेट गवां चुकी थी। टेस्ट मैच बचाने का लक्ष्य अभी भी काफी दूर है। लेकिन गिल और राहुल ने कमाल की बैटिंग की। 373 गेंद खेलकर नाबाद 174 रन की साझेदारी की। राहुल 210 गेंद खेलकर 8 चौके लगा चुके हैं और 87 पर नाबाद हैं।

IND vs ENG, 4th Test Day 4 report: विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज़ में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज़-

774 - सुनील गावस्कर, वेस्टइंडीज़, 1971

542 - सुनील गावस्कर, इंग्लैंड, 1979

508* - केएल राहुल, इंग्लैंड, 2025*

IND vs ENG, 4th Test Day 4 report: एक ही विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज़ में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज़-

सुनील गावस्कर (774) और दिलीप सरदेसाई (642) बनाम वेस्टइंडीज़, 1970-71

शुभमन गिल (697*) और केएल राहुल (508*) बनाम इंग्लैंड, 2025*

केएल राहुल इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज़ में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे एशियाई सलामी बल्लेबाज़ बन गए हैं। इससे पहले सुनील गावस्कर (1979 में 542 रन) ने इंग्लैंड में ऐसा किया था। वह 21वीं सदी में ग्रीम स्मिथ (2003 में 714 रन) के बाद इंग्लैंड में ऐसा करने वाले दूसरे विदेशी सलामी बल्लेबाज़ भी हैं।

कप्तान गिल 167 गेंद खेल 10 चौके मार चुके हैं और 78 पर नाबाद हैं। कम से कम उन्होंने भारतीय प्रशंसकों को असंभव पर विश्वास करने का एक कारण तो दिया ही है। लंच से पहले जब स्कोर 0/2 था, तब दोनों ने हाथ मिलाया था। बेन स्टोक्स के अब तक गेंदबाजी नहीं करने के कारण, इंग्लैंड का आक्रमण पहले जैसा धारदार नहीं रहा है।

ओल्ड ट्रैफ़र्ड में बेन स्टोक्स (141, 198 गेंद, 11 चौके, 3 छक्के) ने अपना हेलमेट उतारकर आसमान को दो उंगलियों से सलामी दी और मैदान में अपनी जगह पक्की कर ली। यह एक ख़ास मैच साबित हुआ क्योंकि उन्होंने पाँच विकेट लेने के बाद अपना 14वाँ शतक पूरा किया। आख़िरकार उन्होंने इंग्लैंड को 669 रनों तक पहुँचाया और मेज़बान टीम को 311 रनों की विशाल बढ़त दिला दी।

संभवतः सीरीज़ का निर्णायक मैच खेलते हुए क्रिस वोक्स ने लंच से पहले यशस्वी जायसवाल और बी. साई सुदर्शन को लगातार गेंदों पर आउट करके भारत की मुश्किलें और बढ़ा दीं, जबकि बोर्ड पर कोई रन नहीं बना था। हालाँकि, कप्तान शुभमन गिल (78 रन, 167 रन, 10 चौके) और केएल राहुल (87 रन बल्लेबाजी, 210 रन, 8 चौके) ने दृढ़ता दिखाते हुए गेंदबाजों का डटकर सामना किया।