भारतीय महिला ए टीम ने पहले टी20 में इंग्लैंड पर तीन रन की रोमांचक जीत दर्ज की, श्रेयांका पाटिल ने की शानदार गेंदबाजी

Highlights भारतीय महिला ए टीम ने इंग्लैंड पर तीन रन की रोमांचक जीत दर्ज की श्रेयांका पाटिल ने की शानदार गेंदबाजी इंग्लैंड ने आठ विकेट पर 131 रन बनाये

मुंबई: भारत की महिला ए टीम ने बुधवार को मुंबई में खेली जा रही तीन मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 मैच में शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड महिला ए टीम पर तीन रन की रोमांचक जीत हासिल की। वानखेड़े स्टेडियम में जीत के लिए 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम उप कप्तान होली आर्मिटेज (52 रन) और विकेटकीपर बल्लेबाज सेरेन स्माले (31 रन) के बीच चौथे विकेट के लिए 70 रन की भागीदारी की बदौलत पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रही थी लेकिन भारत ने वापसी करते हुए उसे लगातार झटके देकर करीबी जीत दर्ज की।

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐀 𝐰𝐢𝐧! 👏



Shreyanka Patil defends 13 in the last over. A fantastic bowling performance helps them defend 134 against England A in 1st T20👌👌



They take a 1-0 lead in 3-match series.



Scorecard ▶️ https://t.co/Vzuyka46BL#INDAvENGA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/bvWLB0Du9M