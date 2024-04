SRH vs CSK: 'स्पिन के खिलाफ शिवम दुबे किसी भी भारतीय से आगे': BCCI सिलेक्टर्स का 'T20 WC' को लेकर बड़ा संदेश

Highlights दुबे ने SRH के खिलाफ केवल 24 गेंदों में 45 रन बनाकर तेज पारी खेली उन्होंने स्ट्रोक खेलने की अपनी विविधता से प्रभावित किया भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इफान पठान ने दुबे की पारी की प्रशंसा की

SRH vs CSK, IPL 2024:चेन्नई सुपर किंग्स के शिवम दुबे शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टीम के खेल के दौरान क्रीज पर थोड़े समय के लिए लेकिन रोमांचक तरीके से टिके रहे। बाएं हाथ के दुबे, जिन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ने केवल 24 गेंदों में 45 रन बनाकर तेज पारी खेली। दुबे भले ही अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने स्ट्रोक खेलने की अपनी विविधता से प्रभावित किया।

दुबे ने विशेष रूप से स्पिनरों को निशाने पर लिया और पावरप्ले के ठीक बाद शाहबाज़ अहमद और मयंक मार्कंडेय पर लगातार प्रहार किए। वास्तव में, उनकी पारी में छह में से चार चौके (दो छक्के, दो चौके) सातवें और आठवें ओवर में दो स्पिनरों के खिलाफ आए। दुबे के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इरफान पठान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक बड़ा दावा किया क्योंकि उन्होंने दुबे की पारी की प्रशंसा की।

इरफान ने कहा कि दुबे खेल के सबसे छोटे प्रारूप में स्पिन के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाज हैं और चयनकर्ताओं को टी20 विश्व कप नजदीक आने पर सीएसके बल्लेबाज पर "कड़ी नजर रखने" की सलाह दी। फिलहाल शिवम दुबे भारतीय क्रिकेट में स्पिन हिटिंग क्षमता के मामले में किसी से भी आगे हैं! इरफान ने लिखा, भारतीय चयनकर्ताओं को विश्व कप के लिए उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

दुबे इस साल की शुरुआत में अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी टी20 सीरीज में भारत की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने शानदार आईपीएल 2023 के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी की, इस दौरान उन्होंने 16 मैचों में 158.33 की शानदार स्ट्राइक रेट से 418 रन बनाए।

Right now Shivam Dube is way ahead of any one in Indian cricket as far as spin hitting ability is concern! Indian selectors should keep a close eye on him for the World Cup.