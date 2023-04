Highlights एक मिनट लंबे वीडियो में धवन को अपने जीवन के नए प्यार के बारे में बात करते देखा जा सकता है यह वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया है वीडियो वायरल होने के बाद से अब तक शिखर धवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है

Shikhar Dhawan Viral Video: भारत के अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन को हाल ही में कथित रूप से 'लीक' हुए एक वीडियो में देखा गया, जिसमें 37 वर्षीय अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह असली है या मीडिया अभियान का हिस्सा है। दरअसल, एक मिनट लंबे वीडियो में धवन को अपने जीवन के नए प्यार के बारे में बात करते देखा जा सकता है।

यह वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया है, और इसने धवन के प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। 37 वर्षीय को अक्सर अपने निजी जीवन के कारण सुर्खियां बटोरते देखा जाता है, और हाल ही में अपनी पत्नी से अलग होने के बाद, यह वीडियो प्रशंसकों के लिए काफी दिलचस्प प्रतीत होता है।

वे इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में एक पार्टी के दौरान उनकी उस खास शख्स से मुलाकात हुई जिसके बाद दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया। धवन यह भी कहते हैं कि तू अपने भाई को जानता है, एक बार कम्पैटिबिलिटी हो गई तो बस फिर क्या है।

वीडियो वायरल होने के बाद से अब तक शिखर धवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालांकि वीडियो में वह कहते भी दिख रहे हैं कि क्या कर रहा है तू, रिकॉर्ड कर रहा है क्या? बता दें कि शिखर धवन की पहली पत्नी आयशा ने साल 2020 में अलग होने का ऐलान किया था और दोनों के बीच तलाक का केस अभी चल रहा है।

Sikhar has done something unthinkable!!!

ShikharDhawan ViralVideopic.twitter.com/njPqdf62qG