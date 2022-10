जय शाह के फैसले पर भड़के शाहिद आफरीदी, बीसीसीआई के बारे कह दी ऐसी बात

नई दिल्ली: एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने घोषणा की थी कि भारतीय टीम अगले साल एशिया कप टूर्नामेंट (16वां संस्करण) खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस फैसले से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा था। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने जय शाह और बीसीसीआई पर अपनी भड़ास निकाली है।

शाहिद आपरीदी ने ट्वीट करके जय शाह के फैसले की आलोचना की। आफरीदी ने लिखा, "पिछले 12 महीनों में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच दोस्ताना व्यवहार स्थापित हो गया है। जिसने दो देशों के लिए फील-गुड फैक्टर पैदा किया है, तो BCCI सेक्रेटरी ने T20 वर्ल्ड कप मैच से ठीक पहले यह बयान क्यों दिया? ये भारत में क्रिकेट प्रशासन के अनुभव की कमी को दिखाता है।"

When excellent comradery between the 2 sides in the past 12 months has been established that has created good feel-good factor in the 2 countries, why BCCI Secy will make this statement on the eve of #T20WorldCup match? Reflects lack of cricket administration experience in India