INDIA vs ENGLAND: टीम इंडिया में पांच साल की देरी से आए हैं 'सरफराज खान', आईपीएस ने किया खुलासा

Highlights डेब्यू टेस्ट मैच में सरफराज खान ने जीते लाखों दिल टेस्ट की पहली पारी में लगाई हाफ सेंचुरी वरिष्ठ आईपीएस सीवी आनंद ने कहा पांच साल की देरी से आए

INDIA vs ENGLAND: भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने भले ही ठोस शुरुआत नहीं की। लेकिन पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पांच विकेट पर 326 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट में शतक लगाया है। वहीं, रविंद्र जडेजा ने भी करियर का चौथा शतक लगाने में कामयाबी हासिल की है।

A Test cap is special! 🫡 Words of wisdom from Anil Kumble & Dinesh Karthik that Sarfaraz Khan & Dhruv Jurel will remember for a long time 🗣️ 🗣️ No true Indian will pass this post without liking it 🇮🇳 #INDvENG • #SarfarazKhan #INDvENGTest pic.twitter.com/F5TSygUowP

इन सबके बीच पहले दिन सरफराज खान की भी चर्चा हो रही है। सरफराज ने अपने पहले मैच की पहली पारी में अपनी शानदार बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत लिया। सरफराज ने डेब्यू मैच में हाफ सेंचुरी लगाई। इस दौरान, सरफराज इंग्लैंड के गेंदबाजों पर काल बन कर टूटे।

सरफराज का जहां मन करता वहां चौका लगा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक शानदार छक्का भी जड़ा। सरफराज की शानदार बल्लेबाजी देखकर दर्शक तो दर्शक आईपीएस भी तारीफ करने से नहीं चूके।

The moment Sarfaraz Khan completed his maiden fifty. - The emotions from his father & wife was beautiful 👌 pic.twitter.com/G2rSI8BSyV

सोशल मीडिया पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने सरफराज के नाम एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि सरफराज को अंडर-19 के समय से खेलते हुए देख रहे हैं।

Hi Riyaz, I have had the opportunity to watch Sarfaraz from his U19 days as he and my son CV Milind were teammates during the 3 tours , Asia Cup and the U 19 World Cup 2014. Shreyas Iyer , Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Avesh Khan , Deepak Hooda were some other team members who… https://t.co/qPWcJIzv5Wpic.twitter.com/bjtGeaoVk7