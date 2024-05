Uttar Pradesh: बिन बरसात क्लासरूम बना 'स्विमिंग पूल', बच्चों ने की मस्ती, देखें वीडियो

Highlights बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए स्कूल प्रशासन ने की अनोखी पहल स्कूल के एक क्लासरूम को बनाया स्विमिंग पूल प्रिंसिपल के द्वारा इस पहल से बच्चों ने क्लासरूम में ही स्विमिंग पूल का आनंद लिया

Uttar Pradesh: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चे एक कमरे में स्विमिंग कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल का है। बच्चे जहां मस्ती कर रहे हैं यह उनका क्लासरूम है। मिली जानाकरी के अनुसार, बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा यह अनोखी पहल की गई है। प्रिंसिपल के द्वारा इस पहल से बच्चों ने क्लासरूम में ही स्विमिंग पूल का आनंद लिया है। स्कूल के प्रिंसिपल वैभव कुमार ने बताया कि जैसा कि मौसम विभाग ने गर्मी की लहर के बारे में सूचित किया था, हम छात्रों से पानी और ठंडा पेय पीने के लिए कह रहे थे।

हमने उन्हें यह भी बताया कि शहरों में लोग स्विमिंग पूल में स्नान करते हैं। इस दौरान किसी एक छात्र ने उनसे पूछ लिया कि स्विमिंग पूल क्या होता है, उसमें कैसे स्नान करते हैं। छात्रों ने प्रिंसिपल से पूछा कि तैराकी क्या है पूल कैसे दिखते हैं और उन्हें यह कब देखने को मिलेगा। छात्रों ने यह भी पूछा कि क्या हम इसे स्कूलों में बना सकते हैं तो हमने उनसे कहा कि वे अपने माता-पिता से बात करें और अनुमति लें। चर्चा के बाद हमने कक्षा के अंदर स्विमिंग पूल बनाने का फैसला किया।

Vaibhav Kumar, Principal says, " As the weather department informed about the heat wave, we were asking students to drink water and cool drinks...we also told them that people in cities bathe in swimming pools. Students asked us what swimming pools look like and when will they… pic.twitter.com/oyFqbpTI5V

स्कूल के सहायक शिक्षक ओम तिवारी ने कहा कि अभी गेहूं की कटाई चल रही है और इसलिए बहुत से परिवार छात्रों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हम उन्हें वापस बुलाने गए थे लेकिन हमें उचित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी इसलिए हमने आने के बारे में सोचा एक नवोन्मेषी विचार के साथ जो छात्रों को स्कूल आने में रुचि देगा।

#WATCH | Om Tiwari, Assistant teacher says, " Right now, wheat harvesting is going on and therefore lots of families are not sending the students to school...we went to call them back but we were not getting a proper response so we thought to come up with an innovative idea which… pic.twitter.com/LzriyO4L5u