India’s tour of Zimbabwe: पहले दो टी20 मैचों के लिए भारतीय टीम में हुआ बदलाव, साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को दिया गया मौका, ये खिलाड़ी बाहर

Highlights साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को पहले दो टी20 मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है इन्हें पहले दो टी20 मैचों के लिए संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की जगह लिया गया BCCI ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए काफी अनुभवहीन टीम चुनी है, जिसमें शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है

India’s tour of Zimbabwe: साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को पहले दो टी20 मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। पुरुष चयन समिति ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दो टी20 मैचों के लिए संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की जगह साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। शनिवार, 6 जुलाई से शुरू होने वाली आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे जाने वाली टीम में शामिल होने वाले ये तीनों खिलाड़ी पहले आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के बाकी सदस्यों के साथ भारत आएंगे और फिर हरारे के लिए रवाना होंगे।

सुदर्शन ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में वनडे में पदार्पण किया है, जबकि जितेश ने 2023 में एशियाई खेलों में पदार्पण करने के बाद भारत के लिए नौ टी20 मैच खेले हैं। हर्षित, जिन्होंने अंतिम चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनकैप्ड हैं।

सैमसन, दुबे और जायसवाल शनिवार (29 जून) को टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और बारबाडोस से भारत के लिए उनका प्रस्थान तूफान के परिणामस्वरूप विलंबित हो गया। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि विश्व कप जीतने वाली तिकड़ी पहले कैरेबियाई टीम के बाकी सदस्यों के साथ भारत की यात्रा करेगी और फिर अंतिम तीन टी20 मैचों के लिए हरारे रवाना होगी।

भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए काफी अनुभवहीन टीम चुनी है, जिसमें शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। यह सीरीज 6 जुलाई से शुरू होगी और 14 जुलाई को समाप्त होगी, जिसमें सभी पांच मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे।

