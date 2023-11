IND vs AUS: सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को भेंट की खास जर्सी, महामुकाबले के लिए संदेश भी भेजा

Highlights सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को भेंट की खास जर्सी सचिन ने विराट को वह जर्सी भेंट की जो उन्होंने अपने आखिरी वनडे मैच में पहनी थी कोहली ने सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा था

World Cup 2023 final: मोदी स्टेडियम में विश्वकप 2023 के खिताबी मुकाबले से थोड़ी ही देर पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को अपने हस्ताक्षर वाली जर्सी दी। सचिन ने विराट को वह जर्सी भेंट की जो उन्होंने अपने आखिरी वनडे मैच में पहनी थी।

