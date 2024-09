'कप्तान कौन है शांतो या ऋषभ पंत?': सबा करीम ने चेन्नई में बांग्लादेश के लिए फील्डिंग सेट करने के बारे में भारत के कीपर-बल्लेबाज से मजाकिया अंदाज में पूछा, VIDEO

IND vs BAN, 1st Test: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने चेन्नई के चेपक स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन के वायरल पल के बारे में खुलकर बात की है। पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने पंत से मजाकिया अंदाज में पूछा कि वह बांग्लादेश के कप्तान हैं या नजमुल हुसैन शांतो, इस पर युवा खिलाड़ी ने मजेदार जवाब दिया।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में करीम ने पहले टेस्ट के बाद पंत से पूछा, "दूसरी पारी में तस्कीन अहमद गेंदबाज़ी करने आ रहे थे, उनके लिए आप फील्ड सेटिंग क्यों कर रहे थे? कप्तान कौन है शांतो या ऋषभ पंत बांग्लादेश के लिए? उन्होंने भी बात मान ली। उन्होंने भी इसका अनुपालन किया।

Always in the captain’s ear, even when it’s the opposition’s! 😂👂



Never change, Rishabh Pant! 🫶🏻#INDvBAN#IDFCFirstBankTestSeries#JioCinemaSportspic.twitter.com/PgEr1DyhmE