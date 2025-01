SA20, 2025 Points Table: 14 अंक के साथ पहले पायदान पर नीता अंबानी की टीम एमआई केप टाउन, यहां देखें सभी 6 टीम का हाल

Highlights पार्ल रॉयल्स की झोली में 12 अंक हैं और दूसरे स्थान पर है। जॉबर्ग सुपर किंग्स की टीम 10 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। गत चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप 10 अंक के साथ चौथे पायदान पर है।

SA20, 2025 Points Table: एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट में रोमांच जारी है। 14वां मैच सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम डरबन सुपर जाइंट्स के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए डरबन सुपर जाइंट्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 115 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने 15.2 ओवर में 4 विकेट पर 117 रन बनाकर बाजी मार ली। मार्को जानसन ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट निकाले और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। इससे पहले एमआई केप टाउन और पार्ल रॉयल्स ने लक्ष्य का अच्छी तरह से पीछा करते हुए यहां एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार जीत दर्ज की। नीता अंबानी की टीम एमआई केप टाउन अंक तालिका में पहले पायदान पर काबिज है। 5 मैच में 3 जीत और 2 हार के साथ 14 अंक लेकर पहले स्थान पर है। पार्ल रॉयल्स की झोली में 12 अंक हैं और दूसरे स्थान पर है।

The two-time defending champions are on the rise. 2 matches, 2 bonus-point victories 🔥 #BetwaySA20 #SECvDSG #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/BrhFaI8Rvq

That six though! 🤯 Aiden Markram seals the W in the most epic way possible. @Betway_za Moment of the Match? No question. 👑#BetwaySA20#SECvDSG#WelcomeToIncrediblepic.twitter.com/TDpDErtLsq— Betway SA20 (@SA20_League) January 19, 2025