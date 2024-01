SA20 2024: 18 अंक के साथ पार्ल रॉयल्स पहले पायदान पर, एमआई केपटाउन का बुरा हाल, 9 अंक के साथ चौथे स्थान पर, अंक तालिका में बड़ा उलटफेर, देखें 6 टीम किस स्थान पर

Highlights जवाब में एमआई केपटाउन की टीम 18.2 ओवर में 103 रन पर आउट हो गई। पार्ल रॉयल्स के पास 18 अंक हैं और पहले पायदान पर है। जॉबर्ग सुपर किंग्स 6 अंक के साथ 5वें और प्रिटोरिया कैपिटल्स 4 के साथ अंतिम स्थान पर है।

SA20 2024: पार्ल रॉयल्स ने एमआई केपटाउन को 59 रन से धो दिया और अंक तालिका में बड़ा उलटफेर किया। पार्ल रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 162 रन बनाए। जवाब में एमआई केपटाउन की टीम 18.2 ओवर में 103 रन पर आउट हो गई। एक बोनस अंक भी प्राप्त कर लिया।

पार्ल रॉयल्स के पास 18 अंक हैं और पहले पायदान पर है। डरबन सुपर जाइंट्स 13 अंक के साथ दूसरे, सनराइजर्स ईस्टर्न केप 10 अंक के साथ तीसरे, एमआई केपटाउन 9 अंक के साथ चौथे, जॉबर्ग सुपर किंग्स 6 अंक के साथ 5वें और प्रिटोरिया कैपिटल्स 4 के साथ अंतिम स्थान पर है।

ब्योर्न फोर्टुइन रॉयल्स के लिए शो के स्टार रहे। 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार पर कब्जा कर लिए। फोर्टुइन ने एमआईसीटी के पहले ओवर में दो विकेट लिए, जिसमें रासी वैन डेर डुसेन और डेवाल्ड ब्रेविस दोनों को लगातार गेंदों पर आउट किया। प्रतियोगिता के प्रमुख रन-स्कोरर रयान रिकेल्टन को भी कुछ ही देर बाद केवल पांच रन पर लौटे।

𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 1️⃣4️⃣ 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩, Paarl Royals get their revenge plus a bonus point #PRvMICT #Betway #SA20 #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/KNqatvWhle

यह पहली बार था कि रिकेल्टन इस सीज़न में पचास से कम स्कोर पर आउट हुए। फ़ोर्टुइन बाद में दूसरे स्पैल के लिए लौटे और जब जॉर्ज लिंडे को शून्य पर आउट किया। रॉयल्स की ओर से संपूर्ण गेंदबाजी प्रदर्शन बेस्ट है। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर तबरेज शम्सी (2/11) और तेज गेंदबाज ओबेद मैककॉय (2/18) और लुंगी एनगिडी (2/26) ने बोलैंड पार्क पर शानदार प्रदर्शन किया।

𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙖 𝙘𝙧𝙤𝙬𝙙🔥🩷#OrangeArmy, you ready to up the ante tomorrow? pic.twitter.com/z4CFBLA5wv