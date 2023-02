SA20 2023: तूफान के बाद लगातार बारिश, जॉबबर्ग सुपर किंग्स-पार्ल रॉयल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप-डरबन सुपर जायंट्स के बीच मैच रद्द, जानें अंक तालिका का हाल

Highlights डरबन सुपर जायंट्स 14 अंक के साथ पांचवे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस केपटाउन 13 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है। वांडरर्स में केवल 15 ओवर खेल हो सका।

SA20 2023: दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग रोमांच दौर में पहुंच गया है। हर अंक के लिए टीम में मारामारी जारी है। प्रिटोरिया कैपिटल्स 23 अंक के साथ लगभग फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे स्थान पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम है। इस टीम के पास 19 अंक है।

Rain was the disappointing winner in both #Betway#SA20 clashes on Friday.

Continued downpours at Kingsmead led to the abandonment of Durban’s Super Giants clash with Sunrisers Eastern Cape. Read the full match report here: https://t.co/r4gu3ViFQz@betway_indiapic.twitter.com/Q5CYy7QZ6x — Betway SA20 (@SA20_League) February 3, 2023

पार्ल रॉयल्स की टीम तीसरे स्थान पर है और इसके पास 19 अंक है। चौथे स्थान पर जॉबबर्ग सुपर किंग्स है और 18 अंक है। डरबन सुपर जायंट्स 14 अंक के साथ पांचवे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस केपटाउन 13 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है।

A torrential Highveld storm brought a disruptive end to the #Betway#SA20 clash between the Joburg Super Kings and Paarl Royals at the Wanderers. Read the full match report here: https://t.co/PeC2jJAN7W@Betway_Indiapic.twitter.com/5f26Teophy — Betway SA20 (@SA20_League) February 3, 2023

मूसलाधार तूफान के बाद लगातार बारिश ने वांडरर्स में जॉबबर्ग सुपर किंग्स और पार्ल रॉयल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ डरबन सुपर जायंट्स के बीच होने वाले दोनों खेलों को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया। वांडरर्स में केवल 15 ओवर खेल हो सका।

After the rain stopped play for both #Betway#SA20 games today, here are the latest standings. @Betway_Indiapic.twitter.com/QgbNDgK5R7 — Betway SA20 (@SA20_League) February 3, 2023

पार्ल रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 4 विकेट पर 131 रन बनाए। बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा। जेसन रॉय (42 गेंदों में 61 रन) और जोस बटलर (11 गेंदों पर 23 रन) की सलामी जोड़ी ने केवल 3.3 ओवरों में 53 रनों की धमाकेदार साझेदारी की। रॉय ने हमला जारी रखा और एक अर्धशतक दर्ज किया।