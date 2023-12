SA vs IND: विराट कोहली भारत लौटे, जानें टेस्ट सीरीज खेलेंगे या नहीं, आखिर वजह

Highlights पूर्व कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली भारत लौट आए हैं। भारतीय टीम को 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। 3 जनवरी को दूसरा और अंतिम टेस्ट शुरू होगा।

SA vs IND: भारत के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली भारत लौट आए हैं। बीसीसीआई सूत्र ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में पहले टेस्ट से पूर्व वापिस आएंगे। 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। भारतीय टीम को 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। विराट कोहली को प्रिटोरिया में चल रहे तीन दिवसीय मैच से बाहर होना पड़ा।

टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका गए कोहली को पारिवारिक कारण के कारण भारत लौटना पड़ा। बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि वह 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए समय पर जोहान्सबर्ग वापस आ जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी वर्तमान में प्रिटोरिया में हैं।

Virat Kohli has gone back home due to family emergency: BCCI sources