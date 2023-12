SA vs IND: हार के बाद बीबीसीआई ने किया बड़ा बदलाव, इस खिलाड़ी को किया बाहर, इस धांसू प्लेयर को किया शामिल, दक्षिण अफ्रीका में बरसाएगा कहर!

Highlights भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीबीसीआई) ने शुक्रवार को घोषणा की। रिकॉर्ड बनाने का सपना टूट गया। भारतीय टीम 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे हो गई

SA vs IND: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे हो गई और रिकॉर्ड बनाने का सपना टूट गया। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीबीसीआई) ने टीम में बड़ा बदलाव किया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीबीसीआई) ने शुक्रवार को घोषणा की कि घायल मोहम्मद शमी की जगह अवेश खान भारतीय टीम में शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया है। पुरुष चयन समिति ने मोहम्मद के प्रतिस्थापन के रूप में अवेश खान को नामित किया है।

A fairytale farewell is on the cards with Dean Elgar being named South Africa's captain for the final Test against India.



Details 👇https://t.co/rMeeTYnpfD — ICC (@ICC) December 28, 2023

शमी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 से 7 जनवरी 2024 तक केपटाउन में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए चुना गया था। शमी चोट के कारण सीरीज नहीं खेल रहे हैं। डीन एल्गर और कैगिसो रबाडा ने मिलकर रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पहले टेस्ट में पारी और 32 रन से बड़ी जीत दिलाई।

South Africa asserted dominance in the first #SAvIND Test and secured crucial WTC25 points 🔥



South Africa asserted dominance in the first #SAvIND Test and secured crucial WTC25 points 🔥

भारत को मनोबल में और गिरावट का सामना करना पड़ा क्योंकि सेंचुरियन में धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए उस पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया और दो विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप अंक काट लिए गए। नीले रंग की टीम अब 14 अंकों के साथ छठे स्थान पर है जबकि दक्षिण अफ्रीका शीर्ष स्थान पर है।

भारतीय टीमः रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जड़ेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद। सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमरा (वीसी), प्रसिद्ध कृष्णा, केएस भरत (विकेटकीपर), अभिमन्यु ईश्वरन, अवेश खान