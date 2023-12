SA vs IND: हार के बाद आईसीसी ने टीम इंडिया को दिया झटका, मैच फीस का 10% जुर्माना, 2 अंक काटे, 14 अंकों के साथ इस स्थान पर रोहित की सेना!

Highlights भारत को लक्ष्य से दो ओवर पीछे रहने के बाद यह सजा दी। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने समय को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की। दक्षिण अफ्रीका शीर्ष स्थान पर है।

SA vs IND: भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में एक पारी और 32 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच आईसीसी ने कठोर कार्रवाई की है। भारत पर शुक्रवार को सेंचुरियन में पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत और दो आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप अंक का जुर्माना लगाया गया है।

🚨 JUST IN: India have been penalised for slow over rate during the first #WTC25 Test against South Africa.



Details ⬇️https://t.co/dSqixki92Z