SA vs AUS, 5th ODI: 2-0 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी, दक्षिण अफ्रीका ने शृंखला 3-2 से अपने नाम की, ये खिलाड़ी बने प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज

Highlights ऑस्ट्रेलिया को 5वें मैच में 122 रन से हराकर टी20 सीरीज का बदला ले लिया। एडेन मार्कराम ने दक्षिण अफ्रीका को 3-2 से सीरीज दिलाई। टी-20 में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा और दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराया।

SA vs AUS, 5th ODI: दक्षिण अफ्रीका ने शृंखला 3-2 से अपने नाम कर ली। 2-0 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 5वें मैच में 122 रन से हराकर टी20 सीरीज का बदला ले लिया। आईसीसी विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया। मार्को जेन्सन ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

एडेन मार्कराम ने दक्षिण अफ्रीका को 3-2 से सीरीज दिलाई। मार्कराम को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। टी-20 में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा और उसने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराया। ऐसा लग रहा था कि वनडे में भी यही कहानी होगी, क्योंकि उन्होंने पहले दो मैच जीते थे। लेकिन, दक्षिण अफ़्रीका ने बदल दिया और अपनी क्षमता साबित की।

उन्होंने लगातार तीन गेम जीते और वह भी हर बार 100 से अधिक रनों के अंतर से जीते। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को जेन्सन ने वांडरर्स स्टेडियम में पांचवें एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में पांच ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट करके दक्षिण अफ्रीका को सीरीज में वापसी दिलाई। जेन्सन ने 39 रन देकर पांच विकेट लिए, जिससे अफ्रीका के नौ विकेट पर 315 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 193 रन पर आउट हो गया।