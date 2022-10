RSWS 2022: फाइनल में सचिन का विकेट कैसे ले उड़ी ये शानदार ऑफ कटर, देखें वीडियो, खिताब पर इंडिया लीजेंड्स का कब्जा

Highlights रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज-2022 के फाइनल में इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को 33 रनों से हराया। नमन ओझा के नाबाद 108 रन और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर इंडिया लीजेंड्स ने जीता खिताब। फाइनल मुकाबले में सचिन तेंदुलकर बिना खाता खोले आउट हुए, नुआन कुलसेखरा ने लिया विकेट।

रायपुर: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज-2022 के दौरान कुछ मौकों पर बेहतरीन पारियां खेलते नजर आए सचिन तेंदुलकर का बल्ला फाइनल में नहीं चला और वे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। हालांकि, नमन ओझा के नाबाद 108 रन और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर इंडिया लीजेड्स ने शनिवार को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीत लिया। सचिन की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स को श्रीलंका लीजेंड्स को फाइनल में 33 रनों से हरा दिया।

फाइनल मुकाबले में सचिन तेंदुलकर इंडिया लीडेंड्स के लिए पारी की शुरुआत करने नमन ओझा के साथ उतरे थे। मैदान पर भी सचिन..सचिन गूंज रहा था और फैस को एक बार फिर उनसे दमदार पारी की उम्मीद थी। हालांकि, श्रीलंका के नुआन कुलसेखरा ने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन को पवेलियन लौटा दिया।

