टक्कर के बाद... बाइक को घसीटता रहा ट्रक ड्राइवर, फुटबोर्ड पर लटका था शख्स, देखें वीडियो

Hyderabad Hit-and-Run Video: भारत के अलग-अलग क्षेत्रों से सड़क दुर्घटना की कई खबरें रोजाना सामने आती है। सोशल मीडिया के इस जमाने में अब किसी भी घटना का लोग फौरन वीडियो बना लेते हैं जिसके कारण वह घटना सभी तक पहुंच जाती है। हैदराबाद से हिट एंड रन का ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसने यूजर्स के रोंगटे खड़े कर दिए हैं।

वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना हैदराबाद में बुधवार को घटी है। रात के समय हुई घटना में आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मामले की जांच जारी है।

दरअसल, वायरल वीडियो में एक तेज रफ्तार ट्रक को भीड़-भाड़ सड़क पर अपने अगले टायर के नीचे एक मोटरसाइकिल को घसीटते हुए देखा जा सकता है जबकि सवार ट्रक के किनारे लटका हुआ था। टक्कर लगने के बाद वह सड़क के बाईं ओर गिर गया लेकिन ट्रक चालक ने वाहन नहीं रोका और भागने की कोशिश की क्योंकि उसके पीछे मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने पूरी घटना को फोन पर कैद कर लिया। भयावह वीडियो में शख्स ट्रक के फुटबोर्ड पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता और लापरवाही से गाड़ी चलाता जाता है।

Horrifying video surfaces on social media



Biker's miraculous escape in Hyderabad: Speeding truck drags a motorcycle underneath its front tyre on a busy road, biker seen standing on truck’s footboard.#Hyderabad#Telangana#Viral#ViralVideo#rushdriving#roadsaftey#accidentpic.twitter.com/DetzG3dUUy