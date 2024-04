Viral Video: बच्चे को खतरनाक तरीके से स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके निकले दंपति, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Highlights बच्चे को खतरनाक तरीके से स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके निकले दंपति घटना बेंगलुरु के व्हाइटफ़ील्ड क्षेत्र में ग्रेफाइट इंडिया के पास हुई ट्रैफ़िक पुलिस को टैग करके कार्रवाई का आग्रह किया गया

बेंगलुरु: माता-पिता कभी-कभी अनजाने में अपने बच्चों को ऐसे खतरे में डाल देते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूटर पर सवार एक जोड़े की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनका छोटा बेटा बगल में फुटरेस्ट पर खड़ा दिखाई दे रहा है। माँ ने उसे पकड़ रखा था।

Idiots on the road 🤬@blrcitytraffic@BlrCityPolice please take action. pic.twitter.com/tAN9BxTHiS