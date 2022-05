IPL 2022: सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए रियान पराग, मार्कस स्टोयनिस का कैच पकड़ने के बाद मैदान में की ऐसी हरकत

Highlights राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 के 63वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रनों से हरा दिया जीत के बाद राजस्थान की टीम प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंच पहुंच गई है

IPL 2022: राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के हरफनमौला खिलाड़ी रियान पराग लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ खेले गए मैच में ऐसी हरकत कर दी सोशल मीडिया यूजर्स उनपर काफी भड़क गए हैं। कोई उनपर मीम्म के जरिए हमला बोल रहा है तो कोई उनको सबसे खराब रवैयेवाला क्रिकेटर कह रहा है।

दरअसल रविवार 15 मई को आईपीएल 2022 के लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ खेले गए मैच में आरआर खिलाड़ी रियान पराग ने लॉन्ग-ऑन पर मार्कस स्टोइनिस का कैच लपक लिया। उनके कैच पकड़ते ही राजस्थान ने अपने दो अंक सुनिश्चित कर लिए। हालांकि कैच पकड़ने के बाद पराग ने जिस तरह से अपनी खुशी मनाई उसपर लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की।

पराग कैच पकड़ने के बाद बॉल को जमीन के बिल्कुल पास ले गए। वे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि गेंद जमीन पर टच नहीं हुई है। ऐसा कर उन्होंने अंपायर को चिढ़ाने की कोशिश की। पराग के इस प्रतिक्रिया को लेकर उनकी सोशल मीडिया पर आलोचना की जा रही है। मैच के दौरान कॉमेंटेटर भी पराग को सही नहीं ठहराया। उन्होंने भी कहा कि पराग को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी।

This Is Why I Don’t Like This Boy Riyan Parag. Yes You Have Taken A Catch, But Criticising Umpires For Their Decision Is Bizarre. As A Batsman You Have Not Done Anything, But Showing Off Always.



Grow Up🙏🏻 pic.twitter.com/N3d4jynEJD — Vaibhav Bhola 🇮🇳 (@VibhuBhola) May 15, 2022

#Haydos to Riyan Parag after the catch celebration "I gotta advice for you youngman Cricket is very very long game we all have very long memories, never ever term fate because it comes around quickly"#RRvsLSG#MathewHayden — Harry✈🌎 (@Srihari_08) May 15, 2022

इस प्रकरण में एक यूजर ने पराग की आलोचना करते हुए लिखा- अबतक का सबसे खराब रवैये वाला क्रिकेटर !! एक ने लिखा- इस बेवकूफ रियान पराग ने नौटंकी कर टीवी पर सबको बेवकूफ बनाया...उसे इस टूर्नामेंट से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 1 वाहियात प्लेयर।

This idiot Riyan Parag fooled every on TV thn doing nautanki... Should kicked him out of this tournament.

No. 1 Wahiyaat Player.#LSGvRRpic.twitter.com/Kfrcf8o1lU — Colorful Yellow (@iomxprakash) May 15, 2022

एक यूजर ने लिखा- रियान पराग का रवैया अच्छा नहीं है। फेयर प्ले अवार्ड्स में नीचे करेगा ये।

Riyan Parag the Talent = 7.5/10



Riyan Parag the personality = 1.5/10



Too much arrogance for a 20-21-year-old. That act of mocking the third umpire's decision was shameless.#LSG#LSGvsRR#LSGvRR — Abhishek Ojha (@vicharabhio) May 15, 2022

Riyan Parag 's behavior on the field is annoying to them and they are the fans of Virat Kohli.



The irony 😭😭😂 — Ɲeeraj (@Befikrre) May 15, 2022

इसके साथ एक ने लिखा- अंपायर जो अपना काम शानदार ढंग से करते हैं लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम उनकी आलोचना करने लगते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि मनोरंजन मानवता से परे है। कल जो कुछ भी रियान पराग ने किया है वह बेशर्मी है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ अंपायर से नफरत करते हैं तो बिना अंपायर के मैच करें।

wish absolutely worst for riyan parag in future. he is so so annoying, mf was acting as if earlier it was a clean catch and umpire was mistaken to call it a not out. like WHO THE HELL he even is to make a mockery by doing that stupid act after a simple catch? dishonest chutiya fr — yuh (@yuh274) May 15, 2022

गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 के 63वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रनों से हरा दिया। जीत के बाद राजस्थान की टीम प्लेऑफ की दहलीज पर पहुंच पहुंच गई है जबकि हार ने लखनऊ के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल कर दिया है।