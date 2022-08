Royal London One-Day Cup 2022: विराट और बाबर से आगे निकले पुजारा, विश्व क्रिकेट में दूसरे स्थान पर पहुंचे, 90 गेंद और 137 रन, देखें वीडियो

Highlights ससेक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे चेतेश्वर पुजारा ने 90 गेंद में 132 रन बनाए। टीम ने मिडिलसेक्स के खिलाफ 50 ओवर में चार विकेट पर 400 रन बनाये। कप्तानी कर रहे चेतेश्वर पुजारा ने अपनी आक्रामक पारी में 20 चौके और दो छक्के लगाये।

Royal London One-Day Cup 2022: और टीम इंडिया में 'दीवार' नाम से फेमस चेतेश्वर पुजारा ने एक और कमाल की पारी खेली। शतक के साथ ही भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए विश्व क्रिकेट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए।

एशिया कप टूर्नामेंट से पहले अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने रॉयल लंदन वन-डे कप में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। ससेक्स के लिए पांच मैचों में अपना तीसरा शतक बनाया। पुजारा ने 75 गेंद में शतक पूरा किया। पुजारा ने टूर्नामेंट में ससेक्स के लिए आठ पारियों में 614 रन पूरे किए, जिसमें तीन शतक शामिल हैं।

पुजारा ने चल रहे टूर्नामेंट में फिर से अपनी बड़ी हिटिंग का प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने 90 गेंदों में 132 रनों की पारी खेली, जिसमें 20 चौके और दो छक्के हैं। पुजारा ने 9 (16), 63 (71), 14* (7), 107 (79), 174 (131), 49* (68), 66 (66), 132 (90) रन बनाए हैं।

अब इस सीजन में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। रॉयल लंदन वन-डे कप में पुजारा के प्रभावशाली प्रदर्शन से पहले बॉल स्टिंट हैं, 13 पारियों में 109.40 की औसत से 1094 रन की शानदार पारी खेली थी।

मिडिलसेक्स के खिलाफ 50 ओवर में चार विकेट पर 400 रन बनाये। सलामी बल्लेबाज टॉम एलसोप ने 155 गेंद में 189 रन की पारी खेली। पुजारा और एलसोप ने तीसरे विकेट के लिए 240 रन की साझेदारी की। पुजारा ने इससे पहले वॉरविकशर के खिलाफ 107 और सरे के खिलाफ 174 रन बनाये थे।

यह उनके लिस्ट ए करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इससे पहले काउंटी चैम्पियनशिप में शानदार बल्लेबाजी के दम पर पुजारा ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच में भारतीय टीम में वापसी की थी। पुजारा कोहली और बाबर दोनों को पीछे छोड़ते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में न्यूनतम 100 पारियों के साथ दूसरा सबसे बड़ा बल्लेबाजी औसत दर्ज करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं।

पुजारा का अपने करियर में 109 पारियों में 57.48 का वर्तमान औसत ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज माइकल बेवन (385 पारियों में 57.86) से पीछे है। बाबर 153 पारियों में 56.56 के औसत के साथ दूसरे और कोहली 286 पारियों में 56.60 के औसत के साथ दूसरे स्थान पर हैं।