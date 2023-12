'इतना मेहनत किया अब कुछ बड़ा चाहिए', दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, टी20 विश्व कप जीतने की भारत की बेताबी पर बोले कप्तान रोहित शर्मा

Highlights पिछले 31 वर्षों से भारत ने दक्षिण अफ्रीका में कोई भी टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती है उस सिलसिले को ख़त्म करना कप्तान के रूप में रोहित के करियर की एक बड़ी उपलब्धि होगी टेस्ट मैच की पूर्व संध्या में उन्होंने कहा, इतना मेहनत किया, कुछ तो हम लोगों को कुछ बड़ा चाहिए

SA vs IND, Test Match: भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने सोमवार को सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर पत्रकारों को संबोधित किया। आगामी 2-टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करते हुए, रोहित से यह भी पूछा गया कि भारतीय टीम अगले साल टी20 विश्व कप जीतने के लिए कितनी बेताब है, क्योंकि उनकी टीम पिछले महीने घरेलू मैदान पर 50 ओवर का आईसीसी विश्व कप जीतने से एक कदम से चूक गई थी।

भारत को आखिरी बार ICC खिताब जीते हुए 10 साल हो गए हैं, जो कि इंग्लैंड में 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान एमएस धोनी के नेतृत्व में आया था। तब से भारत अब तक खेले गए प्रत्येक आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में बाहर हो गया है। 2023 विश्व कप फाइनल फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा।

अगला टी20 वर्ल्ड कप जून 2024 में खेला जाएगा और टीम के सभी खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में खिताबी सूखे को खत्म करने के लिए बेताब हैं। रोहित ने सुपरस्पोर्ट पार्क में संवाददाताओं से कहा, "इतना मेहनत किया कुछ तो हम लोगों को कुछ बड़ा चाहिए और सारे लोग बेताब हैं उस चीज़ के लिए।"

