India vs England: 6 माह का इंतजार हुआ खत्म, रोहित शर्मा ने ठोके इतने रन

Highlights राजकोट में तीसरे टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा ने अर्धशतक बनाया पहले घंटे में ही भारत ने 3 विकेट जल्दी खो दिए लंच तक रोहित और रवींद्र जड़ेजा ने पहले सत्र में 60 रन की साझेदारी की

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी की धार दिखाई। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। रोहित ने लंच तक हाफ सेंचुरी लगाकर 6 महीने का इंतजार भी खत्म कर दिया है। रोहित ने लंच तक रवींद्र जड़ेजा ने पहले सत्र में 60 रन की साझेदारी की।

100 up for #TeamIndia ! 👏 👏 Captain Rohit Sharma and Ravindra Jadeja continue to build a solid partnership! 👌 👌 Follow the match ▶️ https://t.co/FM0hVG5pje #TeamIndia | #INDvENG | @ImRo45 | @imjadeja | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Kpk5kYakV6

कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि, टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल सस्ते में आउट हुए। इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड ने गिल को जायसवाल का विकेट लिया।

That's Lunch on Day 1 of the third #INDvENG Test!



An unbeaten 6⃣0⃣-run stand between captain @ImRo45 & @imjadeja! 🤝



We will be back for the Second Session shortly! ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/FM0hVG5pje#TeamIndia | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/EW1kfG55HN