ROHIT SHARMA AUS vs IND Test: सिडनी टेस्ट से बाहर होंगे कप्तान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत?, कोच गौतम लेंगे 'गंभीर' फैसला, 5वें मैच में जसप्रीत बुमराह करेंगे कप्तानी, जानें मैच का समय

Highlights ROHIT SHARMA AUS vs IND Test: मैच भारतीय समयानुसार सुबह पांच बजे शुरू होगा। ROHIT SHARMA AUS vs IND Test: रोहित शर्मा 5वें मैच से बाहर होंगे। ROHIT SHARMA AUS vs IND Test: शुभमन गिल की वापसी हो रही है।

ROHIT SHARMA AUS vs IND Test: अतिरिक्त उछाल और सीम मूवमेंट का सामना नहीं कर पाने के अलावा अपनी कप्तानी को लेकर आलोचना झेल रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेटर के रूप में करियर निराशाजनक अंत की ओर बढता दिख रहा है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शुक्रवार से यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे अंतिम टेस्ट मैच के लिए टीम में उनकी जगह भी पक्की नहीं है। मेलबर्न की तरह ही यहां रोहित नेट्स पर अभ्यास के लिये आखिर में उतरे । इससे पहले मुख्य कोच गौतम गंभीर ने यह पुष्टि करने से इनकार किया कि शुक्रवार की सुबह टॉस के लिये रोहित आयेंगे या नहीं । गंभीर ने रोहित के खेलने को लेकर पूछे गए सवाल पर इतना ही कहा ,‘ हम पिच को देखने के बाद अंतिम एकादश के बारे में फैसला लेंगे ।’’

ROHIT SHARMA AUS vs IND Test: टीमें-

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जड़ेजा, नितीश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, तनुश कोटियन, सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल।

ऑस्ट्रेलिया ; पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा, सैम कोनस्टास, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड।

अगर ऐसा होता है तो रोहित खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर किये जाने वाले पहले कप्तान होंगे । वह पांच पारियों में 31 रन ही बना सके हैं । महेंद्र सिंह धोनी और अनिल कुंबले ने श्रृंखला के बीच में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था क्योंकि उनका शरीर पांच दिनी क्रिकेट और खेल पाने की इजाजत नहीं दे पा रहा था ।

रोहित के मामले में उन्हें फॉर्म के आधार पर बाहर किया जायेगा क्योंकि गंभीर ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदर्शन के आधार पर ही कोई भी खिलाड़ी भारतीय ड्रेसिंग रूम में बने रह सकता है । अगर रोहित शुक्रवार को टॉस के लिये नहीं आते हैं तो यह माना जा सकता है कि उन्होंने इस सप्ताह एमसीजी पर अपना आखिरी टेस्ट खेल लिया ।

गंभीर ने अंतिम एकादश का खुलासा नहीं किया लेकिन ऐसे संकेत हैं कि भारतीय टीम तीसरे नंबर पर शुभमन गिल को उतार सकती है । गंभीर ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ भारतीय क्रिकेट में बदलाव का यह दौर सुरक्षित हाथों में है जब तक ड्रेसिंग रूम में ईमानदार लोग हैं । ड्रेसिंग रूम में बने रहने का एकमात्र मानदंड प्रदर्शन है ।’

श्रृंखला में 1 . 2 से पीछे चल रही आस्ट्रेलियाई टीम आखिरी मैच जीतकर लॉडर्स पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व चैम्पियनशिप फाइनल में जगह पक्की करना चाहेगी । दूसरी ओर भारतीय टीम को न सिर्फ जीत की जरूरत है बल्कि यह भी दुआ करनी होगी कि श्रीलंका अपनी धरती पर आस्ट्रेलिया के खिलाफ दो में से एक भी टेस्ट नहीं गंवाये ।

भारतीय टीम का प्रदर्शन बिल्कुल भी प्रभावी नहीं रहा है और बतौर कप्तान तथा बल्लेबाज रोहित के लिये यह सबसे खराब दौर है। वह संन्यास की घोषणा करे या नहीं करे लेकिन सिडनी के बाद उनका टेस्ट क्रिकेट खेलना संभव नहीं लग रहा । इसके अलावा टीम में असंतोष की खबरें भी प्रदर्शन पर असर डाल सकती है ।

इसकी शुरुआत श्रृंखला के बीच में रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के फैसले से हुई और रोहित के खराब फॉर्म से बतौर कप्तान उनका कद घटा है । ऐसी खबरें हैं कि गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवाने वाले ऋषभ पंत पर भी गंभीर ने गुस्सा निकाला है । ऐसी अटकलें हैं कि सिडनी टेस्ट में पंत की जगह ध्रुव जुरेल को उतारा जा सकता है ।

पंत को अगर बाहर किया जाता है तो 1984 के इंग्लैंड दौरे की याद ताजा हो जायेगी जब खराब शॉट खेलने के कारण विकेट गंवाने वाले महान हरफनमौला कपिल देव को सबक सिखाने के लिये टीम से बाहर किया गया था । जुरेल ने बृहस्पतिवार को सीनियर खिलाड़ियों के साथ अभ्यास किया । एक आस्ट्रेलियाई पत्रकार ने जब पूछा कि मेलबर्न में 184 रन से हार के बाद क्या खिलाड़ियों को फटकार लगाई गई है , गंभीर ने कहा कि ईमानदारी से बात हुई और इस पर जोर दिया गया कि टीम के लिये खेलना जरूरी है । पंत को उपकप्तान जसप्रीत बुमराह के साथ लंबी बातचीत करते देखा गया ।

अंतिम एकादश में रोहित का खेलना तय नहीं है और तेज गेंदबाज आकाश दीप कमर की जकड़न के कारण नहीं खेल पायेंगे जिससे टीम में एक और बदलाव करना होगा । कोच के पसंदीदा हर्षित राणा को मौका मिल सकता है लेकिन वह निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और दूसरे या तीसरे स्पैल में रफ्तार भी कम हो जाती है ।

ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका मिल सकता है । ऐसे में उस आस्ट्रेलियाई टीम का सामना करना आसान नहीं होगा जिसके प्रमुख बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन फॉर्म में लौट आये हैं । आस्ट्रेलियाई टीम में हरफनमौला ब्यू वेबस्टर पदार्पण करेंगे जो खराब फॉर्म से जूझ रहे मिचेल मार्श की जगह लेंगे ।

कमिंस ने कहा ,‘‘ टीम में एक बदलाव है । मिचेल मार्श की जगह ब्यू वेबस्टर खेलेगा । मिचेल को पता है कि उसने रन नहीं बनाये हैं ।’’ वहीं मिचेल स्टार्क सिडनी टेस्ट खेलने के लिये फिट हो गए हैं । कमिंस के अनुसार पिच तेज गेंदबाजों की मददगार रहने वाली है ।