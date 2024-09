WATCH Rishabh Pant India vs Bangladesh: 635 दिन बाद शतक, धोनी और साहा से आगे पंत?, मेहदी और शाकिब पर उड़ाए चौके-छक्के, देखें वीडियो

Highlights Rishabh Pant India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 3: ऋषभ पंत को पिछला टेस्ट मैच खेले हुए 635 दिन बीत चुके हैं। Rishabh Pant India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 3: 128 गेंद में 109 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। Rishabh Pant India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 3: महेंद्र सिंह धोनी से शतक के मामले में आगे निकल गए।

Rishabh Pant India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 3: स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कमाल कर दिया। 635 दिन के बाद शानदार शतकीय पारी खेली। 128 गेंद में 109 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। दो साल में अपना पहला टेस्ट खेलने उतरे पंत ने शाकिब अल हसन की गेंद पर शतक पूरा किया। अपने पुराने खेल की झलक पेश की। भयावह कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद क्रिकेट के मैदान पर शीर्ष स्तर पर वापसी करना साधारण बात नहीं है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि पंत को पिछला टेस्ट मैच खेले हुए 635 दिन बीत चुके हैं।

Rishabh Pant India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 3: भारत के लिए नामित WKs द्वारा सर्वाधिक टेस्ट शतक-

6 ऋषभ पंत (58 पारियां)

6 एमएस धोनी (144 पारियां)

3 रिद्धिमान साहा (54 पारियां)।

संयोग ने उन्होंने अपना पिछला टेस्ट भी बांग्लादेश के खिलाफ ही 2022 में खेला था। पंत एमए चिदंबरम स्टेडियम में वापसी कर धमाल कर दिया। क्रिकेट परिदृश्य में तो अधिक बदलाव नहीं आया लेकिन टीम में जगह बनाने के कुछ मजबूत दावेदार सामने आए। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पंत की अहमियत के बारे में बताया।

गंभीर ने कहा था कि हम सभी जानते हैं कि वह (बल्लेबाज के तौर पर) कितना विध्वंसक हो सकता है और टेस्ट क्रिकेट में वह क्या कर सकता है। उसने दुनिया भर में हर जगह रन बनाए हैं। हमेशा अच्छा होता है कि उसके जैसा कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो हमारे लिए मैच में जीत की राह तैयार कर सके और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बहुत प्रभाव भी डाल सके।

पंत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी सफेद गेंद के प्रारूप के साथ की और वह टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे लेकिन लंबे प्रारूप में कौशल और एकाग्रता को लेकर अलग तरह की चुनौती होती है। पंत ने हाल ही में बेंगलुरु में दलीप ट्रॉफी मैच में भारत बी के लिए खेलते हुए लाल गेंद के क्रिकेट के लिए तैयार होने की झलक पेश की थी।

भारत ए के खिलाफ पहली पारी में 10 गेंदों पर सात रन बनाने के बाद पंत ने दूसरी पारी में 47 गेंद में नौ चौकों और दो छक्कों से 61 रन बनाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। पंत ने उस मैच में दूसरी पारी में पांच कैच सहित कुल सात कैच भी लपके। पंत 72 के स्कोर पर नजमुल हुसैन शंटो ने शाकिब अल हसन की गेंद पर जीवनदान भी दिया था।