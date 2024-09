Rishabh Pant IND vs BAN: वनडे और टी20 नहीं?, टेस्ट बेस्ट, ऋषभ पंत ने कहा- हर मैच में रन बनाना चाहता था जो नहीं हुआ...

Highlights Rishabh Pant IND vs BAN: 280 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया। Rishabh Pant IND vs BAN: 515 रन का असंभव जैसा लक्ष्य दिया। Rishabh Pant IND vs BAN: टेस्ट करियर का छठ शतक है।

Rishabh Pant IND vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ आक्रामक शतकीय पारी के साथ अपने पसंदीदा प्रारूप में वापसी करने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रविवार को कहा कि वह टेस्ट क्रिकेट में ‘सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं’। पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट के तीसरे दिन 109 रन की पारी के साथ इस प्रारूप में अपनी वापसी को यादगार बनाया। पंत दिसंबर 2022 में एक भीषण कार दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों से उबरने के बाद पहली बार टेस्ट मैच खेल रहे थे। यह उनके टेस्ट करियर का छठ शतक है।

पंत और शुभमन गिल (नाबाद 119) की शतकीय पारियों से भारत ने दूसरी पारी चार विकेट पर 287 रन पर घोषित कर बांग्लादेश को जीत के लिए 515 रन का असंभव जैसा लक्ष्य दिया। बांग्लादेश की दूसरी पारी 234 रन पर सिमट गयी जिससे भारत ने इस मैच को 280 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया। पंत ने रविवार को मैच खत्म होने के बाद कहा, ‘‘ यह शतक खास है क्योंकि मुझे चेन्नई में खेलना पसंद है।

चोट के बाद मैं तीनों प्रारूप खेलना चाहता था और यह मेरा पहला टेस्ट था। उम्मीद है कि आने वाले दिन और बेहतर होंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह भावनात्मक था, मैं हर मैच में रन बनाना चाहता था जो नहीं हुआ। मैं हालांकि टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं क्योंकि इस प्रारूप में मैं सबसे ज्यादा सहज महसूस करता हूं। मुझे मैदान पर रहने पर किसी अन्य चीज से ज्यादा खुशी होती है।’’

पंत ने 128 गेंद की पारी में 13 चौके और चार छक्के जड़ने के साथ गिल के साथ चौथे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी की। उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे नहीं पता कि बाहर के लोगों ने क्या कहा लेकिन मैं परिस्थितियों से अपने मुताबिक निपटना चाहता था। जब आप 30 रन के आसपास तीन विकेट गंवा देते हैं तो साझेदारी करना अहम होता है। मैंने और गिल ने यही काम किया।’’

बांग्लादेश के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को जारी रखते हुए भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है। बांग्लादेश की टीम दिन की शुरुआत चार विकेट पर 158 रन से आगे से करते हुए 234 रन पर ऑल आउट हो गयी। अश्विन ने 88 रन देकर छह विकेट लिये। उन्हें रविंद्र जडेजा का शानदार साथ मिला जिन्होंने 58 रन देकर तीन विकेट चटाये।

कप्तान नजमुल हसन शंटो ने बांग्लादेश के लिए 127 गेंद में आठ चौके और तीन छक्के की मदद से 82 रन की शानदार पारी खेली लेकिन उन्हें छोर से किसी बल्लेबाज का अच्छा साथ नहीं मिला। बीते दिन के नाबाद बल्लेबाज शंटो और अनुभवी शाकिब अल हसन (25) ने हालांकि बांग्लादेश के लिए दिन की अच्छी शुरुआती की थी।

दोनों ने खेल के शुरुआती घंटे में भारतीय गेंदबाजों को सफलता से दूर रखा। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इस दौरान अपनी गति और लाइन-लेंथ से प्रभावित किया लेकिन उन्हें किसमत का साथ नहीं मिला। गेंद कई बार बल्ले के बेहद करीब से निकली तो कई बार बल्ले का किनारा लेते हुए। बल्ले का किनारा लेने के बाद गेंद क्षेत्ररक्षक के हाथों में पहुंचने से पहले ही टप्पा खा गयी।

शाकिब ने सिराज के खिलाफ पुल शॉट पर शानदार चौका लगाया। उन्हें जडेजा की गेंद पर जीवनदान भी मिल जब ऋषभ पंत ने स्टंप करने का मौका गंवा दिया। पहले घंटे के खेल के बाद ड्रिंक्स के समय बांग्लादेश का स्कोर चार विकेट पर 194 रन था। पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी लेकिन अश्विन ने अपने कौशल का शानदार इस्तेमाल कर बायें हाथ के बल्लेबाज शाकिब को काफी परेशान किया और फिर बैकवर्ड शॉट लेग पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराकर उनकी पारी का अंत किया।

शाकिब ने पांचवें विकेट के लिए शंटो के साथ 48 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी के टूटने के बाद भारतीय गेंदबाजों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जडेजा ने विकेटकीपर लिटन दास (01) को जल्दी ही चलता कर दिया। अश्विन ने इसके बाद मेहदी हसन मिराज (08) को पवेलियन की राह दिखा कर टेस्ट में 37वीं बार पारी में पांच विकेट झटक कर महान शेन वॉर्न के रिकॉर्ड की बराबरी की।

उन्होंने इस दौरान न्यूजीलैंड के दिग्गज रिचर्ड हेडली के 36 बार पांच विकेट लेने के रिकॉर्ड को पीछे छोडा। टेस्ट मैच में यह चौथी बार है जब इस अनुभवी हरफनमौला ने शतक लगाने के साथ पारी में पांच विकेट चटकाये हैं। जडेजा ने इसके बाद शंटो को आउट कर बांग्लादेश के संघर्ष करने की उम्मीदों को खत्म कर दिया।

एक छोर से लगातार विकेट गिरने के बीच बांग्लादेश के कप्तान ने तेजी से रन बनाने की रणनीति बनायी लेकिन जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जसप्रीत बुमराह द्वारा लपके गये। श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से कानपुर में खेला जायेगा।