Remembering Phil Hughes: गर्दन पर गेंद लगने से दुखद मौत?, 10वीं बरसी पर बहुत याद आए फिलिप ह्यूज, रो दिए सीन एबॉट!, देखें वीडियो

Highlights एक मिनट का मौन रखा और इस बीच एबॉट को भी सांत्वना दी। ह्यूज का अपने 26वें जन्मदिन से तीन दिन पहले निधन हो गया था। शेफील्ड शील्ड में खेल रहे खिलाड़ी शनिवार से मैचों में काली पट्टी पहन रहे हैं।

Remembering Phil Hughes: फिलिप ह्यूज की बल्लेबाजी के दौरान गर्दन पर गेंद लगने से हुई दुखद मौत की 10वीं बरसी पर उनके परिवार और दोस्तों ने इस दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान सीन एबॉट को आंसू पोंछते देखा गया। एबॉट ने 2014 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान वह घातक गेंद फेंकी थी जो ह्यूज के गर्दन पर लगी थी जिसके कारण आखिर में उनकी मौत हो गई थी।

न्यू साउथ वेल्स के खिलाड़ियों ने तस्मानिया के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मैच के चौथे दिन बुधवार को खेल शुरू होने से पहले एक मिनट का मौन रखा और इस बीच एबॉट को भी सांत्वना दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट, 25 वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले ह्यूज का अपने 26वें जन्मदिन से तीन दिन पहले निधन हो गया था।

63 not out, today and always. Remembering Phil Hughes ♥️ pic.twitter.com/syupDqt9rh — ICC (@ICC) November 27, 2020

ह्यूज को श्रद्धांजलि देने के लिए शेफील्ड शील्ड में खेल रहे खिलाड़ी शनिवार से मैचों में काली पट्टी पहन रहे हैं। ह्यूज के परिवार ने अपने संदेश में कहा, ‘‘आज हमारे प्रिय बेटे और भाई, फिलिप जोएल ह्यूज के निधन की 10वींं बरसी है। फिलिप बेहद प्यारा और मिलनसार इंसान था। वह हमारे जीवन की रोशनी था। उसे अपने परिवार से गहरा लगाव था।

We are extremely sad to announce that Phillip Hughes has passed away at the age of 25 pic.twitter.com/RjIWcqlT2v